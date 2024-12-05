Фонд держмайна створив наглядову раду «Земельного банку», її очолив ексголова ради НБУ

Фонд державного майна України створив наглядову раду в ТОВ «Державний земельний банк» – оператора державних сільгоспземель. Її очолив ексголова Ради Національного банку Богдан Данилишин, йдеться у повідомленні пресслужби ФДМУ 5 грудня.

Деталі

Наприкінці листопада відбулося перше засідання наглядової ради, на якому було обрано голову ради – Богдана Данилишина та утворено комітет з питань аудиту.

До складу ради увійшли експерти: Богдан Данилишин , Ігор Потьомка, Олександр Васильченко, Станіслав Банчук.

, Ігор Потьомка, Олександр Васильченко, Станіслав Банчук. На наступному засіданні наглядова рада планує розглянути стратегічний план розвитку, затвердити фінплан та розглянути звіт про його виконання за поточний рік.

Контекст

ФДМУ почав реалізацію проєкту «Земельний банк» у 2023 році. Ціль «Земельного банку» – відкриття аграріям доступу до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

На початку травня Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу, які врегулювали розподіл надходжень від оренди державних земель сільгосппризначення. Згідно з новими правилами, 90% стартової ціни оренди (12% від нормативної грошової оцінки землі) спрямовуватимуться до державного бюджету, а 10% – до місцевих бюджетів.

1 жовтня на платформі «Prozorro.Продажі» відбувся перший онлайн-аукціон із суборенди державних земель сільськогосподарського призначення. Першим лотом стала ділянка на понад 115 га у Вінницькій області, переможна ставка на її оренду сягнула понад 3 млн грн.