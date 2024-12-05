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Фонд держмайна створив наглядову раду «Земельного банку», її очолив ексголова ради НБУ

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Фонд державного майна України створив наглядову раду в ТОВ «Державний земельний банк» – оператора державних сільгоспземель. Її очолив ексголова Ради Національного банку Богдан Данилишин, йдеться у повідомленні пресслужби ФДМУ 5 грудня. 

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Деталі

  • Наприкінці листопада відбулося перше засідання наглядової ради, на якому було обрано голову ради – Богдана Данилишина та утворено комітет з питань аудиту. 
  • До складу ради увійшли експерти: Богдан Данилишин, Ігор Потьомка, Олександр Васильченко, Станіслав Банчук.
  • На наступному засіданні наглядова рада планує розглянути стратегічний план розвитку, затвердити фінплан та розглянути звіт про його виконання за поточний рік.

Контекст

ФДМУ почав реалізацію проєкту «Земельний банк» у 2023 році. Ціль «Земельного банку» – відкриття аграріям доступу до ринку державних сільгоспземель через онлайн-аукціони в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

На початку травня Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу, які врегулювали розподіл надходжень від оренди державних земель сільгосппризначення. Згідно з новими правилами, 90% стартової ціни оренди (12% від нормативної грошової оцінки землі) спрямовуватимуться до державного бюджету, а 10% – до місцевих бюджетів.

1 жовтня на платформі «Prozorro.Продажі» відбувся перший онлайн-аукціон із суборенди державних земель сільськогосподарського призначення. Першим лотом стала ділянка на понад 115 га у Вінницькій області, переможна ставка на її оренду сягнула понад 3 млн грн.

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