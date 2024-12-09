Fitch сохранило рейтинг Украины «ограниченный дефолт» в ожидании реструктуризации ВВП-варрантов и евробондов «Укрэнерго»

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте (LTFC) на уровне «Ограниченный дефолт» (RD), пишет «Интерфакс-Украина» . Рейтинговое агентство ожидает завершения реструктуризации обязательств, по которым Украина уже остановила выплаты или заявила об их остановке в будущем.

Подробности

Fitch обещает посмотреть рейтинг после нормализации отношений Украины со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов.

После успешного завершения обмена еврооблигаций в сентябре 2024 года правительство распорядилось временно приостановить выплаты по внешнему коммерческому кредиту Cargill на $0,7 млрд с 3 сентября 2024 года, еврооблигациями «Укрэнерго» с госгарантией на $825 млн с 9 ноября 2024 года и ВВП-варантами с 31 мая 2025 года, отметило агентство.

Fitch подтвердило РДЭ по местным кредитам CCC+. Высший долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтверждает ожидание преференциального режима по долговым обязательствам в нацвалюте, пояснило Fitch.

Fitch ожидает, что война будет продолжаться до 2025 года в рамках текущих широких параметров. «Несмотря на некоторые территориальные успехи России с конца 2023 года, военная поддержка Запада и жесткая решимость должны позволить Украине избежать значительных дополнительных территориальных потерь», – считает агентство.

По прогнозу Fitch, дефицит госбюджета останется высоким – 19,1–19,2% ВВП в 2024–2025 годах.

Долг Украины вырастет до 90,8% ВВП в 2024 году с 84,4% в 2023 году, в то же время 77% внешнего долга имеет высокую степень льготности, 74% номинированы в долларах США. Fitch ожидает увеличения дефицита счета текущих операций, что вырастет до 8,4% ВВП в 2024 году и до 13,6% ВВП в 2025 году.

Официальное финансирование покроет потребности во внешних заимствованиях: международные резервы вырастут до $42 млрд в 2024 году с $40,5 млрд в 2023 году.

Fitch прогнозирует, что инфляция будет составлять в среднем 9,3% в 2025 году против 6,2% в 2024-м, ведь быстрый рост зарплат на фоне нехватки рабочей силы и несоответствия квалификации может поддерживать ценовое давление на внутренний спрос. В то же время рост замедлится в 2025 году до 2,9% с 4% в 2024 году из-за дефицита рабочей силы и энергоносителей.

«Прочное и надежное прекращение огня может значительно повысить перспективы роста в стране в 2025–2026 годах», – отметило агентство.

Контекст

22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций. После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,172 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения, без реструктуризации основная сумма долга в размере $9,381 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.

Реструктуризация внешних обязательств должна сэкономить $11,4 млрд в ближайшие три года. Какие ее условия и кто остался в выигрыше – в материале Forbes Ukraine.

31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий право Кабинету министров временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости, об этом свидетельствует карточка документа №111396 на сайте Верховной Рады.

Принятие законопроекта было необходимым техническим решением перед соглашением о реструктуризации долга. Украина имеет непогашенные еврооблигации на $19,7 млрд (без учета накопленных процентов).