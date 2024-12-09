Fitch зберегло рейтинг України «обмежений дефолт» в очікуванні реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго»

Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті (LTFC) на рівні «Обмежений дефолт» (RD), пише «Інтерфакс-Україна» . Рейтингове агентство очікує завершення реструктуризації зобовʼязань, за якими Україна вже зупинила виплати або заявила про їхнє зупинення в майбутньому.

Деталі

Fitch обіцяє переглянути рейтинг після нормалізації відносин України зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів.

Після успішного завершення обміну єврооблігацій у вересні 2024 року уряд розпорядився тимчасово призупинити виплати за зовнішнім комерційним кредитом Cargill на $0,7 млрд із 3 вересня 2024 року, єврооблігаціями «Укренерго» з держгарантією на $825 млн із 9 листопада 2024 року та ВВП-варантами з 31 травня 2025 року, зазначило агентство.

Fitch підтвердило РДЕ за місцевими кредитами «CCC+». Вищий довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджує очікування преференційного режиму за борговими зобовʼязаннями в нацвалюті, пояснило Fitch.

Fitch очікує, що війна триватиме до 2025 року в рамках поточних широких параметрів. «Попри деякі територіальні успіхи Росії з кінця 2023 року, військова підтримка Заходу і тверда рішучість повинні дати змогу Україні уникнути значних додаткових територіальних втрат», – вважає агентство.

За прогнозом Fitch, дефіцит держбюджету залишиться високим – 19,1–19,2% ВВП у 2024–2025 роках.

Борг України зросте до 90,8% ВВП у 2024 році з 84,4% у 2023 році, водночас 77% зовнішнього боргу має високий ступінь пільговості, 74% номіновано в доларах США. Fitch очікує збільшення дефіциту рахунку поточних операцій, що зросте до 8,4% ВВП у 2024 році та до 13,6% ВВП у 2025-му.

Офіційне фінансування покриє потреби в зовнішніх запозиченнях: міжнародні резерви зростуть до $42 млрд у 2024 році з $40,5 млрд у 2023 році.

Fitch прогнозує, що інфляція становитиме в середньому 9,3% 2025 року проти 6,2% 2024-го, адже швидке зростання зарплат на тлі браку робочої сили та невідповідності кваліфікації може підтримувати ціновий тиск на внутрішній попит. Водночас зростання сповільниться у 2025 році до 2,9% з 4% у 2024 році через дефіцит робочої сили та енергоносіїв.

«Міцне і надійне припинення вогню може значно підвищити перспективи зростання в країні в 2025–2026 роках», – зазначило агентство.

Контекст

22 липня Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій. Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,172 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації основна сума боргу в розмірі $9,381 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Реструктуризація зовнішніх зобовязань має зекономити $11,4 млрд у найближчі три роки. Які її умови та хто залишився у виграші – у матеріалі Forbes Ukraine.

31 липня президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає право Кабінету міністрів тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу у разі потреби, про це свідчить картка документу №111396 на сайті Верховної Ради.

Прийняття законопроєкту було необхідним технічним рішенням перед угодою про реструктуризацію боргу. Україна має непогашені єврооблігації на $19,7 млрд (без урахування накопичених відсотків). Також у обігу знаходиться $2,6 млрд ВВП-варантів, виплати за якими привʼязані до економічного зростання.