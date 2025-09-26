С 1 октября сократится перечень условий, при которых самозанятые лица могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ). Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Подробности

В частности, для физических лиц – предпринимателей и других самозанятых лиц, за которых ЕСВ в полном объеме уплатил работодатель, больше не потребуется наличие основного места работы для освобождения от уплаты ЕСВ за себя.

Теперь для освобождения от уплаты ЕСВ останутся всего два условия:

работодатель (включая резидента «Дія.City») уплатил за самозанятое лицо ЕСВ;

сумма уплаченного взноса не ниже минимального страхового взноса.

Если работодатель уплатил меньше минимального страхового взноса, ФЛП или другое самозанятое лицо самостоятельно определяет базу начисления ЕСВ и уплачивает его. Для ФЛП на едином налоге это обязательно, для других самозанятых лиц – обязательно при наличии чистого дохода за отчетный период, а при его отсутствии – по желанию, уточнили в ГНС.

База начисления ЕСВ не может превышать максимальную величину, установленную законом, а сумма взноса не может быть меньше минимального страхового взноса.

«Эти изменения будут способствовать более справедливой системе налогообложения, сохраняя при этом уровень социальной защиты для ФЛП и других самозанятых лиц», – отметили в ГНС.

Контекст

С 27 сентября в Украине начнут действовать обновленные правила регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. Нововведения направлены на уменьшение числа блокировок, повышение прозрачности правил и снижение рисков для бизнеса.

ГНС запустила дашборд для мониторинга поступлений налогов в общий фонд государственного бюджета.

Ранее ГНС сообщила, что при документальной проверке по вопросам возмещения НДС налоговики впервые применили стандартный файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

По словам и.о. главы ГНС Леси Карнаух, после введения моратория на проверки количество фактических проверок в августе сократилось почти на треть, при этом их результативность осталась на высоком уровне.