Россия разрушила дронами первую в Украине зеленую ТЭЦ (фото)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Три российских дрона попали в одну из ТЭЦ на биомассе, принадлежащей группе компаний «Клиар Энерджи». Об этом сообщил соучредитель компании Андрей Гриненко 9 ноября.

  • «Три дрона атаковали нашу украинскую ТЭЦ – именно ту, которую мы с командой «Клиар Энерджи» построили в 2016 году. Она стала образцовой для всей отрасли: первая большая станция на биомассе, доказавшая Украине, что энергетическая независимость возможна благодаря собственным ресурсам», – написал Гриненко в Facebook.
  • По его словам, в результате удара никто не пострадал. В то же время опубликованные фото свидетельствуют о серьезных разрушениях оборудования станции.
  • «Этот проект для меня всегда был особенным – из-за людей, которые строили его с верой в сильную и самодостаточную страну», – подчеркнул Гриненко.
Россия разрушила дронами первую в Украине зеленую ТЭЦ (фото) /Фото 1

Последствия обстрела Фото: Андрей Гриненко

Россия разрушила дронами первую в Украине зеленую ТЭЦ (фото) /Фото 2

Последствия обстрела Фото: Андрей Гриненко

Россия разрушила дронами первую в Украине зеленую ТЭЦ (фото) /Фото 3

Последствия обстрела Фото: Андрей Гриненко

Россия разрушила дронами первую в Украине зеленую ТЭЦ (фото) /Фото 4

Последствия обстрела Фото: Андрей Гриненко

Россия разрушила дронами первую в Украине зеленую ТЭЦ (фото) /Фото 5

Последствия обстрела Фото: Андрей Гриненко

Россия разрушила дронами первую в Украине зеленую ТЭЦ (фото) /Фото 6

Последствия обстрела Фото: Андрей Гриненко

Контекст

Группа компаний «Клиар Энерджи» специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, ветровых и солнечных электростанций, станций дегазации свалок, а также анонсировала запуск нескольких газопоршневых установок.

Кроме того, Андрей Гриненко является владельцем чешской компании RSE sro – производителя мобильных когенерационных решений на базе двигателей MWM и официального партнера этого бренда. RSE поставляет газопоршневые установки (ГПУ) для первой очереди проекта Power One мощностью 20 МВт, реализуемого Dragon Capital Томаша Фиалы и компанией Negen экс-руководителя НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

