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Фридрих Мерц: до прекращения огня в Украине еще «очень далеко»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Фридрих Мерц на борту Airbus A350 во время полета в Париж беседует с журналистами. 7 мая 2025 года /Getty Images

Фридрих Мерц на борту Airbus A350 во время полета в Париж беседует с журналистами. 7 мая 2025 года Фото Getty Images

Германия сейчас даже не рассматривает возможность отправки своих военных в Украину – до прекращения огня еще «очень далеко». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Die Welt во время визита во Францию ​​– первой заграничной поездки на посту главы правительства.

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Подробности

  • «Мы еще очень далеко от прекращения огня, и еще дальше – от мирного соглашения», – сказал Мерц. В то же время он подчеркнул, что Германия готова и дальше поддерживать Украину оружием совместно с США в рамках европейской коалиции.
  • Канцлер также упомянул о других возможных форматах участия Берлина, в частности, в предоставлении Украине гарантий безопасности или наблюдении за прекращением огня.
  • «Мы, конечно, могли бы продолжить оказывать очень сильную поддержку украинской армии, снабжать ее вооружениями с помощью США в рамках совместных европейских усилий», – подчеркнул Мерц.
  • Канцлер прокомментировал и «перемирие», которое Путин в одностороннем порядке объявил на 8–10 мая: он надеется, что оно будет продлено, но признает, что это зависит исключительно от главы Кремля.

Контекст

7 мая Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии. В парламенте он опирается на коалицию из своего блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Мерц критиковал за нерешительность внешнюю политику своего предшественника Олафа Шольца. Обещал предоставить Украине ракеты Taurus, снизить зависимость Германии от США, играть более сильную роль в Европе и перевооружить страну.

Для выполнения последнего обещания в марте Мерц добился конституционной реформы, смягчившей политику «долгового тормоза». Эти изменения позволят правительству занимать больше денег для инвестиций в ВПК, которые, по замыслу Мерца и его команды, должны достичь €500 млрд. Кто будет реализовать амбициозную политику Мерца и что может на нее повлиять, читайте в материале Forbes Ukraine.

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