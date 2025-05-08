Фрідріх Мерц: До припинення вогню в Україні ще «дуже далеко»

Німеччина заразі навіть не розглядає можливість відправки своїх військових до України – до припинення вогню ще «дуже далеко». Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтервʼю Die Welt під час візиту до Франції – першої закордонної поїздки на посту голови уряду.

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«Ми ще дуже далеко від припинення вогню, і ще далі – від мирної угоди», – сказав Мерц. Водночас він наголосив, що Німеччина готова і надалі підтримувати Україну зброєю спільно зі США в межах європейської коаліції.

Канцлер також згадав про інші можливі формати участі Берліна, зокрема, в наданні Україні гарантій безпеки або спостереженні за припиненням вогню.

«Ми, звісно, могли б продовжити надавати дуже сильну підтримку українській армії, постачати її озброєннями за допомогою США в рамках спільних європейських зусиль», – наголосив Мерц.

Канцлер прокоментував і «перемир’я», яке Путін в односторонньому порядку оголосив на 8–10 травня: він сподівається, що його буде продовжено, але визнає, що це залежить виключно від очільника Кремля.

Контекст

7 травня Фрідріх Мерц став новим канцлером Німеччини. У парламенті він опирається на коаліцію зі свого блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Мерц критикував за нерішучість зовнішню політику свого попередника Олафа Шольца. Обіцяв надати Україні ракети Taurus, зменшити безпекову залежність Німеччини від США, відігравати сильнішу роль у Європі та переозброїти країну.

Для виконання останньої обіцянки у березні Мерц домігся конституційної реформи, яка помʼякшила політику «боргового гальма». Ці зміни дадуть змогу уряду позичати більше грошей для інвестицій у ВПК, які, за задумом Мерца і його команди, мають сягнути €500 млрд. Хто реалізовуватиме амбітну політику Мерца і що може на неї вплинути, читайте в метаріалі Forbes Ukraine.