Цель предполагаемого канцлера Германии Фридриха Мерца – радикальное изменение курса страны. Как он относится к Украине и поддерживает ли помощь в войне? Разбор FT, Politico, Reuters и The Guardian

Блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем победил на досрочных парламентских выборах в Германии. Мерц – вероятный кандидат на должность канцлера. Это произойдет в момент политической и экономической турбулентности Германии: возрастание поддержки ультраправых, стагнация экономики, напряженные отношения со США и война в Украине. Что это значит для Украины и Европы? Forbes Ukraine публикует главное из разборов FT , Politico , Reuters и The Guardian .

Фридрих Мерц, 69, – немецкий политик, долгое время находившийся в тени Ангелы Меркель. Бывший банкир, без опыта работы на правительственных должностях, он стал лидером Христианско-демократического союза (ХДС) после того, как партия потеряла власть в 2021 году. Его политическая риторика отличается жесткостью и прагматизмом. Мерц хочет радикального усиления контроля над миграцией и пересмотра экономической модели Германии.

«Это не просто вопрос денег – это вопрос лидерства», – сказал он во время кампании. Мерц хочет также дистанцироваться от политики Олафа Шольца и Ангелы Меркель, которую критиковал за чрезмерную мягкость в отношении России и хаотичную миграционную политику. Именно эта жесткость помогла ему одержать победу на досрочных парламентских выборах в Германии, но теперь ему предстоит решить сложные задачи:

как возобновить экономический рост страны;

как ослабить «долговой тормоз» ради инвестиций в оборону;

какую роль в Европе будет играть Германия и останется ли союзником США.

Когда Мерц сформирует и возглавит новое правительство, он станет старейшим канцлером Германии со времен Конрада Аденауэра.

Поддержка Украины от новой Германии

Украина уже давно является предметом острых дискуссий в Германии. Общество разделилось на два лагеря: одни считают, что поддержка Киева приближает угрозу войны к Германии. Это мнение наиболее активно продвигает левая партия «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW). Другие убеждены, что отказ от поддержки Украины и демонстрация слабости перед Владимиром Путиным еще опаснее.

Фридрих Мерц принадлежит ко второму лагерю. Он даже посещал Киев еще до того, как это сделал тогдашний канцлер Олаф Шольц. Германия является вторым по объему поставщиком военной помощи Украине, и Мерц решительно поддерживает эту политику.

Но он может столкнуться с требованиями отправить немецкие войска в Украину в рамках миссии по сдерживанию или миротворческой операции, пишет The Guardian. Этот вопрос Шольц в своей каденции называл «совершенно преждевременным».

Мерц не раз заявлял, что Германия должна поддерживать Украину. Он выступает за увеличение военной помощи Украине и даже поддерживает передачу дальнобойных ракет Taurus, которую блокировало правительство Шольца. «Мы не можем позволить себе политику умиротворения», – заявлял Мерц во время предвыборной кампании.

«Мерц сигнализирует, что при его правлении изменится фундаментальная ориентация Германии после Второй мировой, – говорит Муджтаба Рахман, управляющий директор по Европе в EurasiaGroup. – Похоже, Мерц осознал угрозу, которую представляет Трамп».

Это хорошая новость для Украины, которая за последние две недели испытала давление со стороны Белого дома. Еще лучшей новостью является то, что вероятная коалиция, которую сформирует Мерц, имеет более высокие шансы принять более жесткую политику поддержки Украины и укрепления безопасности Европы, чем это удавалось Германии в последние годы, пишет Politico.

Однако такая приверженность Мерца к поддержке Украины может столкнуться с серьезными вызовами.

Финансовые ограничения. Из-за долгов его правительство может не иметь достаточно средств для увеличения военной помощи. Политические риски. Ультраправа AfD, выступающая за сближение с Россией, получила рекордную поддержку и может оказывать давление на правительство, чтобы оно сократило помощь Украине. Изменение стратегического фокуса. Если Мерц реализует свою стратегию европейской независимости от США, это может изменить формат помощи Украине. Возможно, Германия будет активнее сотрудничать с Францией и Великобританией.

Европа должна готовиться не только к защите Украины, но и к защите себя от двух угроз – Путина и Трампа, пишет Politico.

Германия без США: стратегия Мерца

«Мой приоритет – укрепить Европу, чтобы шаг за шагом мы смогли достичь подлинной независимости от США», – такое заявление сделал Мерц после победы своей партии. Он также подверг сомнению будущее НАТО в нынешнем формате и предположил, что Альянс может претерпеть трансформации в ближайшее время.

Заявления Мерца отражают более глубокий кризис в отношениях между Европой и США. Администрация Дональда Трампа демонстрирует безразличие к Европе и Украине, а вице-президент США Джей Ди Венс открыто встречался с лидером ультраправой AfD Алисой Вайдель, пишет Politico.

Это заставляет Германию готовиться к новой реальности: если США не будут больше гарантировать безопасность Европы, она должна защищать себя самостоятельно.