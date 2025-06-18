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Garmin выпустила браслет для отслеживания состояния здоровья и сна за $170

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Index Sleep Monitor за $170 одевается как манжет для измерения кровяного давления. Фото: Garmin

Index Sleep Monitor за $170 одевается как манжет для измерения кровяного давления. Фото: Garmin

Компания Garmin Ltd. выпустила наручный смарт-браслет, который можно носить во время сна и который может отслеживать важные показатели здоровья, пишет Bloomberg 18 июня. Запуск происходит в то время, когда конкуренты Whoop, Samsung Electronics и Apple либо экспериментируют с новыми формами, такими как ориентированные на здоровье кольца и наушники, либо добавляют новые функции для отслеживания сна и для фитнеса.

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Ключевые факты

  • Index Sleep Monitor компании за $170 – первый для производителя фитнес-устройств – одевается как манжет для измерения кровяного давления и отслеживает насыщение крови кислородом, вариабельность сердечного ритма, температуру кожи, частоту и характер дыхания.
  • Он также предоставляет показатели сна и данные о разных его стадиях.
  • У устройства нет экрана, оно может работать семь ночей от одной зарядки, утверждает компания. Браслет также имеет такие функции, как анализ менструального цикла и умный будильник с вибрацией.
Garmin выпустила браслет для отслеживания состояния здоровья и сна за $170 /Фото 1

Фото: Garmin

Garmin выпустила браслет для отслеживания состояния здоровья и сна за $170 /Фото 2

Фото: Garmin

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  • В апреле Garmin сообщила о рекордном доходе за первый квартал в размере $1,54 млрд, превзойдя ожидания Уолл-стрит. На прошлой неделе Garmin анонсировала часы Venu X1, которые имеют большой экран, чтобы лучше конкурировать с Apple Watch Ultra. Недавно компания также выпустила еще две классические спортивные модели часов, включая Forerunner 570 и Forerunner 970.
  • Расширение и выпуск браслета примечательны для Garmin, которая продает весы и тонометры, но в основном известна своими фитнес-часами.

Контекст

Основанная в 1989-м, Garmin была пионером коммерческого использования систем GPS-навигации. В 2008 году ей принадлежала треть рынка портативных навигационных устройств, преимущественно навигаторов для авто, которые составляли 72% продаж Garmin.

И вот Google выпускает свое приложение Google Maps для Android в 2008-м, а через четыре года – и для iPhone. Такой шаг забрал у Garmin существенную долю рынка автомобилистов, которые теперь могли просто воспользоваться картами в смартфоне. Это привело к тому, что в 2014-м сегмент автомобильной навигации сократился наполовину, до $1,2 млрд, по сравнению с шестью годами ранее.

Год спустя Garmin потерпела еще один удар: Apple выпустила свои первые смарт-часы, которые угрожали подорвать продажи девайсов для фитнеса и активности на природе от Garmin. Но компания устояла.

Она сосредоточилась на роскошных часах и фитнес-трекерах, часть из которых стоит в несколько раз дороже самого дорогого Apple Watch. Благодаря такой стратегии компания сформировала базу верных пользователей, которые преимущественно являются бегунами, скалолазами и другими любителями активного отдыха. У Марка Цукерберга, гендиректора Meta, тоже есть свои часы от Garmin.

Смарт-часы и фитнес-трекеры составляют почти 60% продаж Garmin, а остальное приносят профессиональные морские и авиационные навигационные системы.

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