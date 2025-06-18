Компанія Garmin Ltd. випустила наручний смартбраслет, який можна носити під час сну та який може відслідковувати важливі показники здоровʼя, пише Bloomberg 18 червня. Запуск відбувається у той час, коли конкуренти Whoop, Samsung Electronics та Apple або експериментують з новими формами, такими як орієнтовані на здоровʼя кільця та навушники, або додають нові функції відстеження сну та для фітнесу.
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Ключові факти
- Index Sleep Monitor компанії за $170 – перший для виробника фітнес-пристроїв – одягається як манжет для вимірювання кровʼяного тиску та відстежує насичення крові киснем, варіабельність серцевого ритму, температуру шкіри, частоту і характер дихання.
- Він також надає показники сну та дані про різні його стадії.
- Пристрій не має екрана та може працювати сім ночей від однієї зарядки, стверджує компанія. Браслет також має такі функції, як аналіз менструального циклу і розумний будильник із вібрацією.
- У квітні Garmin повідомила про рекордний дохід за перший квартал у розмірі $1,54 млрд, перевершивши очікування Волл-стріт. Минулого тижня Garmin анонсувала годинник Venu X1, який має великий екран, щоб краще конкурувати з Apple Watch Ultra. Нещодавно компанія також випустила ще дві класичні спортивні моделі годинника, зокрема Forerunner 570 і Forerunner 970.
- Розширення і випуск браслета примітні для Garmin, яка продає ваги і тонометри, але в основному відома своїми фітнес-годинниками.
Контекст
Заснована у 1989-му, Garmin була піонером комерційного використання систем GPS-навігації. У 2008-му їй належала третина ринку портативних навігаційних пристроїв, переважно навігаторів для авто, які становили 72% продажів Garmin.
Аж ось Google випускає свій застосунок Google Maps для Android у 2008-му, а за чотири роки – й для iPhone. Такий крок забрав у Garmin істотну частку ринку автомобілістів, які тепер могли просто скористатися мапами у смартфоні. Це призвело до того, що у 2014-му сегмент автомобільної навігації скоротився наполовину, до $1,2 млрд, порівняно із шістьма роками раніше.
Рік по тому Garmin зазнала ще одного удару: Apple випустила свій перший смартгодинник, який загрожував підірвати продажі девайсів для фітнесу й активності на природі від Garmin. Та компанія встояла.
Вона зосередилася на розкішних годинниках і фітнес-трекерах, частина з яких коштує у кілька разів дорожче за найдорожчий Apple Watch. Завдяки такій стратегії компанія сформувала базу вірних користувачів, які переважно є бігунами, скелелазами та іншими любителями активного відпочинку. У Марка Цукерберга, гендиректора Meta, теж є свій годинник від Garmin.
Смартгодинники і фітнес-трекери становлять майже 60% продажів Garmin, а решту приносять професійні морські та авіаційні навігаційні системи.
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