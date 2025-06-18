Компанія Garmin Ltd. випустила наручний смартбраслет, який можна носити під час сну та який може відслідковувати важливі показники здоровʼя, пише Bloomberg 18 червня. Запуск відбувається у той час, коли конкуренти Whoop, Samsung Electronics та Apple або експериментують з новими формами, такими як орієнтовані на здоровʼя кільця та навушники, або додають нові функції відстеження сну та для фітнесу.

Ключові факти

Index Sleep Monitor компанії за $170 – перший для виробника фітнес-пристроїв – одягається як манжет для вимірювання кровʼяного тиску та відстежує насичення крові киснем, варіабельність серцевого ритму, температуру шкіри, частоту і характер дихання.

Він також надає показники сну та дані про різні його стадії.

Пристрій не має екрана та може працювати сім ночей від однієї зарядки, стверджує компанія. Браслет також має такі функції, як аналіз менструального циклу і розумний будильник із вібрацією.

Фото: Garmin Фото: Garmin Попередній слайд Наступний слайд

У квітні Garmin повідомила про рекордний дохід за перший квартал у розмірі $1,54 млрд, перевершивши очікування Волл-стріт. Минулого тижня Garmin анонсувала годинник Venu X1, який має великий екран, щоб краще конкурувати з Apple Watch Ultra. Нещодавно компанія також випустила ще дві класичні спортивні моделі годинника, зокрема Forerunner 570 і Forerunner 970.

Розширення і випуск браслета примітні для Garmin, яка продає ваги і тонометри, але в основному відома своїми фітнес-годинниками.

Контекст

Заснована у 1989-му, Garmin була піонером комерційного використання систем GPS-навігації. У 2008-му їй належала третина ринку портативних навігаційних пристроїв, переважно навігаторів для авто, які становили 72% продажів Garmin.

Аж ось Google випускає свій застосунок Google Maps для Android у 2008-му, а за чотири роки – й для iPhone. Такий крок забрав у Garmin істотну частку ринку автомобілістів, які тепер могли просто скористатися мапами у смартфоні. Це призвело до того, що у 2014-му сегмент автомобільної навігації скоротився наполовину, до $1,2 млрд, порівняно із шістьма роками раніше.

Рік по тому Garmin зазнала ще одного удару: Apple випустила свій перший смартгодинник, який загрожував підірвати продажі девайсів для фітнесу й активності на природі від Garmin. Та компанія встояла.

Вона зосередилася на розкішних годинниках і фітнес-трекерах, частина з яких коштує у кілька разів дорожче за найдорожчий Apple Watch. Завдяки такій стратегії компанія сформувала базу вірних користувачів, які переважно є бігунами, скелелазами та іншими любителями активного відпочинку. У Марка Цукерберга, гендиректора Meta, теж є свій годинник від Garmin.

Смартгодинники і фітнес-трекери становлять майже 60% продажів Garmin, а решту приносять професійні морські та авіаційні навігаційні системи.