«Генерал Черешня» вироблятиме дрони-перехоплювачі Octopus за ліцензією Міноборони

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Український виробник безпілотників «Генерал Черешня» вироблятиме розроблений військовими дрон-перехоплювач Octopus для перехоплення Shahed. Про це йдеться у Facebook-дописі компанії.

Ключові факти 

  • «Компанія «Генерал Черешня» долучилася до проєкту Octopus. Підтримуємо ініціативу Міноборони і готуємось до підписання угоди», – йдеться у дописі компанії. 
  • Octopus – українська розробка, створена у співпраці з Великою Британією. У жовтні британське Міноборони анонсувало плани постачати тисячі таких дронів Україні щомісяця. 
  • Cерійне виробництво дрона-перехоплювача Octopus запустили в листопаді, йдеться у дописі міністра оборони від 14 листопада. 
  • На той момент технологію передали трьом першим виробникам, ще 11 компаній готували свої потужності.

Контекст 

У квітні 2025 року український ОПК презентував дрон-перехоплювач Shahed. Відео з новинкою опублікував президент Володимир Зеленський. Розробка Octopus почалася близько двох років тому, перше бойове застосування – у червні 2025-го, писав Forbes у листопаді 2025-го. 

За даними розробників, за останні два місяці дрон збив понад 20 російських Shahed.

Станом на червень 2025 року в екосистемі Brave1 технології перехоплення та знищення Shahed розробляли 15 компаній. 

У компанії «Генерал Черешня» є власна розробка для перехоплення Shahed – дрон Bullet. Їх виготовляють декілька – нічний, денний та із системою донаведення. Люди, дотичні до ринку перехоплювачів та компанії, вказують, що ціна може трохи перевищувати $2000. Йдеться про виробництво тисяч дронів на місяць. 

