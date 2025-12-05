Український виробник безпілотників «Генерал Черешня» вироблятиме розроблений військовими дрон-перехоплювач Octopus для перехоплення Shahed. Про це йдеться у Facebook-дописі компанії.

Ключові факти

«Компанія «Генерал Черешня» долучилася до проєкту Octopus. Підтримуємо ініціативу Міноборони і готуємось до підписання угоди», – йдеться у дописі компанії.

Octopus – українська розробка, створена у співпраці з Великою Британією. У жовтні британське Міноборони анонсувало плани постачати тисячі таких дронів Україні щомісяця.

Cерійне виробництво дрона-перехоплювача Octopus запустили в листопаді, йдеться у дописі міністра оборони від 14 листопада.

На той момент технологію передали трьом першим виробникам, ще 11 компаній готували свої потужності.

Контекст

У квітні 2025 року український ОПК презентував дрон-перехоплювач Shahed. Відео з новинкою опублікував президент Володимир Зеленський. Розробка Octopus почалася близько двох років тому, перше бойове застосування – у червні 2025-го, писав Forbes у листопаді 2025-го.

За даними розробників, за останні два місяці дрон збив понад 20 російських Shahed.

Станом на червень 2025 року в екосистемі Brave1 технології перехоплення та знищення Shahed розробляли 15 компаній.

У компанії «Генерал Черешня» є власна розробка для перехоплення Shahed – дрон Bullet. Їх виготовляють декілька – нічний, денний та із системою донаведення. Люди, дотичні до ринку перехоплювачів та компанії, вказують, що ціна може трохи перевищувати $2000. Йдеться про виробництво тисяч дронів на місяць.