Группа «Ковальская» покупает недвижимость в промзоне Киева

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Ковальская» на получение контроля над «Эталон Девелопмент». Об этом идет речь в сообщении комитета от 14 августа. «Эталон Девелопмент» принадлежит совладельцу инвесткомпании InCo home Богдану Серотюку.
Ключевые факты
- АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Ковальская» получило разрешение АМКУ на получение контроля над ООО «Эталон Девелопмент». «Ковальская» подала соответствующее заявление в начале июля 2025 года.
- Фонд на 75% принадлежит Александру Пилипенко и на 25% Николаю Субботенко, по данным YouControl.
- Основателем ООО «Эталон Девелопмент» является компания «Эталон Капитал», конечный бенефициар Богдан Серотюк, по данным YouControl. Серотюк является совладельцем InCo Home. Год назад, в феврале 2024-го, обе компании «Эталон» принадлежали основателю UFuture Василию Хмельницкому.
- Компании «Эталон Девелопмент» принадлежат нежилые помещения по ул. Жмеринской, 1 в Киеве, по данным реестра недвижимого имущества. Это мастерские, цеха, склады и другие здания совокупной площадью более 15 000 кв. м.
- «Рассматриваем этот актив как площадку для реализации будущего проекта девелопмента в соответствии со стратегией развития Группы «Ковальская», – говорится в ответе пресс-службы.
Контекст
Девелоперские интересы «Ковальской» охватывают жилую и коммерческую недвижимость.
В августе 2025-го она ввела в эксплуатацию KUB29 – 26-этажный жилой дом в Киеве, говорится в сообщении пресс-службы. В 2026 году планирует возобновить в столице строительство многофункционального бизнес-центра NUVO, рассказал СЕО и совладелец компании Сергей Пилипенко в интервью Liga.net в июне 2025-го.
По словам Пилипенко, перед войной группа была готова стартовать со строительством, имела разрешение на первые два офисных здания, но заморозила проект. За эти годы компания доработала проект и увеличила свою долю с 50% до 100%, став единственным заказчиком строительства. Ранее в проекте участвовало KDD Ukraine.
В 2025-м совладельцы «Ковальской» Александр Пилипенко и Николай Суботенко выкупили доли Василия Хмельницкого в двух кампусах инновационного парка UNIT.City – В06 и В04.
