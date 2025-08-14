Группа «Ковальская» покупает недвижимость в промзоне Киева

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «Ковальская» на получение контроля над «Эталон Девелопмент». Об этом идет речь в сообщении комитета от 14 августа. «Эталон Девелопмент» принадлежит совладельцу инвесткомпании InCo home Богдану Серотюку.

Ключевые факты

АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Ковальская» получило разрешение АМКУ на получение контроля над ООО «Эталон Девелопмент». «Ковальская» подала соответствующее заявление в начале июля 2025 года.

Фонд на 75% принадлежит Александру Пилипенко и на 25% Николаю Субботенко, по данным YouControl.

Основателем ООО «Эталон Девелопмент» является компания «Эталон Капитал», конечный бенефициар Богдан Серотюк, по данным YouControl. Серотюк является совладельцем InCo Home. Год назад, в феврале 2024-го, обе компании «Эталон» принадлежали основателю UFuture Василию Хмельницкому.

Компании «Эталон Девелопмент» принадлежат нежилые помещения по ул. Жмеринской, 1 в Киеве, по данным реестра недвижимого имущества. Это мастерские, цеха, склады и другие здания совокупной площадью более 15 000 кв. м.

«Рассматриваем этот актив как площадку для реализации будущего проекта девелопмента в соответствии со стратегией развития Группы «Ковальская», – говорится в ответе пресс-службы.

Контекст

Девелоперские интересы «Ковальской» охватывают жилую и коммерческую недвижимость.

В августе 2025-го она ввела в эксплуатацию KUB29 – 26-этажный жилой дом в Киеве, говорится в сообщении пресс-службы. В 2026 году планирует возобновить в столице строительство многофункционального бизнес-центра NUVO, рассказал СЕО и совладелец компании Сергей Пилипенко в интервью Liga.net в июне 2025-го.

По словам Пилипенко, перед войной группа была готова стартовать со строительством, имела разрешение на первые два офисных здания, но заморозила проект. За эти годы компания доработала проект и увеличила свою долю с 50% до 100%, став единственным заказчиком строительства. Ранее в проекте участвовало KDD Ukraine.

В 2025-м совладельцы «Ковальской» Александр Пилипенко и Николай Суботенко выкупили доли Василия Хмельницкого в двух кампусах инновационного парка UNIT.City – В06 и В04.