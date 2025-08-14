Група «Ковальська» купує нерухомість у промзоні Києва

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії «Ковальська» на набуття контролю над «Еталон Девелопмент». Про це йдеться в повідомленні комітету від 14 серпня. «Еталон Девелопмент» належить співвласнику інвесткомпанії InCo home Богдану Серотюку.

Ключові факти

АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Ковальська» отримав дозвіл АМКУ на набуття контролю над ТОВ «Еталон Девелопмент». «Ковальська» подала відповідну заяву на початку липня 2025 року.

Фонд на 75% належить Олександру Пилипенку і на 25% Миколі Суботенку, за даними YouControl.

Засновником ТОВ «Еталон Девелопмент» є компанія «Еталон Капітал», кінцевий бенефіціар Богдан Серотюк, за даними YouControl. Серотюк є співвласником InCo home. Рік тому, у лютому 2024-го, обидві компанії «Еталон» належали засновнику UFuture Василю Хмельницькому.

Компанії «Еталон Девелопмент» належать нежитлові приміщення на вул. Жмеринській, 1 у Києві, за даними реєстру нерухомого майна. Це майстерні, цехи, склади та інші будівлі сукупною площею понад 15 000 кв. м.

«Розглядаємо цей актив як майданчик для реалізації майбутнього проєкту девелопменту відповідно до стратегії розвитку Групи «Ковальська», – йдеться у відповіді пресслужби.

Контекст

Девелоперські інтереси «Ковальської» охоплюють житлову і комерційну нерухомість.

У серпні 2025-го вона ввела в експлуатацію KUB29 – 26-поверховий житловий будинок у Києві, йдеться в повідомленні пресслужби. У 2026-му планує відновити у столиці будівництво багатофункціонального бізнес-центру NUVO, розповів СЕО і співвласник компанії Сергій Пилипенко в інтервʼю Liga.net у червні 2025-го.

За словами Пилипенка, перед війною група була готова стартувати з будівництвом, мала дозвіл на перші дві офісні будівлі, але заморозила проєкт. За ці роки компанія доопрацювала проєкт та збільшила свою частку з 50% до 100%, ставши єдиним замовником будівництва. Раніше у проєкті брала участь KDD Ukraine.

У 2025-му співвласники «Ковальської» Олександр Пилипенко і Микола Суботенко викупили частки Василя Хмельницького у двох кампусах інноваційного парку UNIT.City – В06 і В04.