Совладелец ПСГ «Ковальська» Александр Пилипенко может выкупить часть бизнес-кампуса в инновационном парке UNIT.City у Василия Хмельницкого. Соответствующее разрешение Антимонопольный комитет предоставил на заседании 12 июня, сообщила пресс-служба.

Ключевые факты

АМКУ предоставил разрешение компании Cliff Capital Growth Aif VCIC Ltd (Никосия, Республика Кипр) на получение контроля над ООО «Юнит В04». В его собственности – офисный кампус В04 на территории инновационного парка UNIT.City в Киеве.

Сейчас ООО «Юнит В04» в равных долях принадлежит ООО «Юнит Холдингс» Василия Хмельницкого и Cliff Capital Growth Aif VCIC Ltd. Последняя на 75% принадлежит Александру Пилипенко, совладельцу ПСГ «Ковальська».

Это не первое рассмотрение заявления Cliff Capital. В феврале 2024 года Антимонопольный комитет Украины уже давал компании разрешение приобрести долю у ООО «Юнит В04».

В марте 2025 года Cliff Capital Growth Aif VCIC Ltd стала владельцем ООО «Юнит В06», владеющего кампусом В06 в UNIT.City. Это была общая собственность Пилипенко и Хмельницкого.

Контекст

В 2024 году Василий Хмельницкий вошел в список самых крупных владельцев офисов в Украине от Forbes Ukraine. Тогда общая площадь составила 118 290 кв. м, арендная – около 91 000–93 000 кв. м.

В портфеле Хмельницкого – два инновационных парка: UNIT.Kharkiv в Харькове и UNIT.City в Киеве. У него есть 10 построенных кампусов.

Еще один инновационный парк LvivTech.City во Львове Хмельницкий продал в июне 2024 года. Цель – для оптимизации портфеля, высвобождения средств для развития ключевых проектов в Киеве и области, уменьшения кредитной нагрузки, говорилось в официальном сообщении. Сумму сделки не раскрывали.

Кроме офисов Василий Хмельницкий строит индустриальный парк «Белая Церковь» в Киевской области.