В следующем году дефицит бюджета «Укрзализныци» превысит 40 млрд грн, еще около €800 млн компания должна вернуть в рамках долговых обязательств. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста во время «Инфраструктурного дня» от Европейской бизнес-ассоциации (EBA). Такой дефицит делает индексацию грузовых тарифов УЗ неизбежной, считает он.

Детали

«Укрзализныця» работает над планом покрытия финансовых потерь, в частности передавая на рынок непрофильные активы и усовершенствовав пассажирские тарифы, сказал Балеста. По его словам, компания обязалась «перекрыть» 10 млрд грн дефицита.

Еще около 15-16 млрд грн дефицита покроет финансовая поддержка пассажирских перевозок со стороны государства – после принятия соответствующего законодательства, отметил Балеста.

«Но, к сожалению, дыра остается. И мы должны понимать, что без индексации [грузовых тарифов] железная дорога не будет устойчивой», – сообщил он.

По словам замминистра, в первую очередь это нужно не для повышения тарифов, а «логики роста расходов». «[Иначе] железная дорога не сможет показывать ни результаты для грузовладельцев, ни результаты для пассажиров», – добавил Балеста.

Он не предоставил деталей, на сколько именно и когда могут вырасти тарифы, но анонсировал «откровенный честный разговор» с бизнесом в начале года.

Контекст

«Укрзализныця» более трех лет не повышала грузовые тарифы – основной источник финансовой стабильности. Последнее предложение – увеличение на 37% с 1 февраля – до сих пор не нашло поддержки в правительстве. Бизнес категорически против.

В прошлом году «Укрзализныця» получила 2,75 млрд грн убытка по сравнению с 4,9 млрд грн прибыли в 2023-м. За первое полугодие 2025 года выручка УЗ сократилась на 19%, до 43,2 млрд грн, по сравнению с результатами прошлогодних января – июня. Чистый убыток вырос до 7,35 млрд грн.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2024-м превысили 18 млрд грн, а в 2025 году, даже с компенсацией 4,3 млрд грн, ожидаются более 22 млрд грн. При этом доходы пассажирского сегмента покрывают лишь около 40% расходов.

На конец 2024-го внешний долг компании достиг $1,4 млрд, из которых 77% – еврооблигации. В 2025 году УЗ должна выплатить $52 млн основного долга, а в 2026-м – $797 млн, включая $703 млн по еврооблигациям.

В ответ на падение перевозок «Укрзализныця» сокращает персонал. Кого затронет оптимизация – читайте в материале Forbes Ukraine.