В следующем году дефицит бюджета «Укрзализныци» превысит 40 млрд грн, еще около €800 млн компания должна вернуть в рамках долговых обязательств. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Балеста во время «Инфраструктурного дня» от Европейской бизнес-ассоциации (EBA). Такой дефицит делает индексацию грузовых тарифов УЗ неизбежной, считает он.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- «Укрзализныця» работает над планом покрытия финансовых потерь, в частности передавая на рынок непрофильные активы и усовершенствовав пассажирские тарифы, сказал Балеста. По его словам, компания обязалась «перекрыть» 10 млрд грн дефицита.
- Еще около 15-16 млрд грн дефицита покроет финансовая поддержка пассажирских перевозок со стороны государства – после принятия соответствующего законодательства, отметил Балеста.
- «Но, к сожалению, дыра остается. И мы должны понимать, что без индексации [грузовых тарифов] железная дорога не будет устойчивой», – сообщил он.
- По словам замминистра, в первую очередь это нужно не для повышения тарифов, а «логики роста расходов». «[Иначе] железная дорога не сможет показывать ни результаты для грузовладельцев, ни результаты для пассажиров», – добавил Балеста.
- Он не предоставил деталей, на сколько именно и когда могут вырасти тарифы, но анонсировал «откровенный честный разговор» с бизнесом в начале года.
Контекст
«Укрзализныця» более трех лет не повышала грузовые тарифы – основной источник финансовой стабильности. Последнее предложение – увеличение на 37% с 1 февраля – до сих пор не нашло поддержки в правительстве. Бизнес категорически против.
В прошлом году «Укрзализныця» получила 2,75 млрд грн убытка по сравнению с 4,9 млрд грн прибыли в 2023-м. За первое полугодие 2025 года выручка УЗ сократилась на 19%, до 43,2 млрд грн, по сравнению с результатами прошлогодних января – июня. Чистый убыток вырос до 7,35 млрд грн.
Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2024-м превысили 18 млрд грн, а в 2025 году, даже с компенсацией 4,3 млрд грн, ожидаются более 22 млрд грн. При этом доходы пассажирского сегмента покрывают лишь около 40% расходов.
На конец 2024-го внешний долг компании достиг $1,4 млрд, из которых 77% – еврооблигации. В 2025 году УЗ должна выплатить $52 млн основного долга, а в 2026-м – $797 млн, включая $703 млн по еврооблигациям.
В ответ на падение перевозок «Укрзализныця» сокращает персонал. Кого затронет оптимизация – читайте в материале Forbes Ukraine.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.