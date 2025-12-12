Наступного року дефіцит бюджету «Укрзалізниці» перевищить 40 млрд грн, ще близько €800 млн компанія має повернути в межах боргових зобов’язань. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста під час «Інфраструктурного дня» від Європейської бізнес-асоціації (EBA). Такий дефіцит робить індексацію вантажних тарифів УЗ неминучою, вважає він.

Деталі

«Укрзалізниця» працює над планом покриття фінансових втрат, зокрема передаючи на ринок непрофільні активи та вдосконаливши пасажирські тарифи, сказав Балеста. За його словами, компанія зобов’язалась «перекрити» 10 млрд грн дефіциту.

Ще близько 15-16 млрд грн дефіциту покриє фінансова підтримка пасажирських перевезень з боку держави – після ухвалення відповідного законодавства, зазначив Балеста.

«Але, на жаль, дірка залишається. І ми маємо розуміти, що без індексації [вантажних тарифів] залізниця не буде стійкою», – повідомив він.

За словами заступника міністра, у першу чергу це потрібно не для підвищення тарифів, а «логіки зростання витрат». «[Інакше] залізниця не зможе показувати ні результати для вантажовласників, ні результати для пасажирів», – додав Балеста.

Він не надав деталей, на скільки саме та коли можуть зрости тарифи, але анонсував «відверту чесну розмову» з бізнесом на початку року.

Контекст

«Укрзалізниця» більше трьох років не підвищувала вантажні тарифи – основне джерело фінансової стабільності. Остання пропозиція – збільшення на 37% з 1 лютого – досі не знайшла підтримки в уряді. Бізнес категорично проти.

Торік «Укрзалізниця» отримала 2,75 млрд грн збитку порівняно з 4,9 млрд грн прибутку у 2023-му. За перше півріччя 2025 року виторг УЗ скоротився на 19%, до 43,2 млрд грн, порівняно з результатами минулорічних січня – червня. Чистий збиток зріс до 7,35 млрд грн.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2024-му перевищили 18 млрд грн, а в 2025 році, навіть з компенсацією 4,3 млрд грн, очікуються понад 22 млрд грн. При цьому доходи пасажирського сегмента покривають лише близько 40% витрат.

На кінець 2024-го зовнішній борг компанії сягнув $1,4 млрд, з яких 77% – єврооблігації. У 2025 році УЗ має виплатити $52 млн основного боргу, а в 2026-му – $797 млн, включно з $703 млн за єврооблігаціями.

У відповідь на падіння перевезень «Укрзалізниця» скорочує персонал. Кого зачепить оптимізація – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.