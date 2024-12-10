Инфляция в Украине в ноябре 2024 ускорилась до 1,9% по сравнению с 1,8% в октябре. В годовом исчислении – до 11,2% с 9,7% в октябре, с начала года потребительские цены выросли на 10,4% (8,4%). Об этом 10 декабря сообщила Государственная служба статистики.

Ключевые факты

Базовая инфляция в ноябре по отношению к октябрю составила 1,2%, с начала года – 9,3%.

В ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,9%. Больше всего (на 54,6%) подорожали яйца. На 13,7–1,5% выросли цены на овощи, молоко и молочные продукты, масло, масло подсолнечное, продукты переработки зерновых, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 1,5% и 1,3% снизились цены на фрукты и сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,0%.

Одежда и обувь подешевели на 2,2%, в том числе обувь – на 2,7%, одежда – на 1,7%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,6% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 1,0%.

Контекст

Инфляция в октябре ускорилась до 1,8%. В то же время промышленная инфляция составила 24,5% в годовом исчислении; по сравнению с сентябрем цены замедлились с 2,2% до 0,8%.

Плохой урожай, дефицит энергетики и увеличение расходов бизнеса привели к ощутимому росту цен в Украине. Темпы инфляции превысили ожидания Нацбанка и независимых аналитиков. НБУ ухудшил свой прогноз на конец года более чем на один процентный пункт.

НБУ в третий раз подряд оставил учетную ставку на уровне 13%, но уже не отмечает возможности снижения в дальнейшем, если позволят условия. Акцент регулятора несколько сместился – в релизе от 31 октября НБУ говорит о готовности усилить процентную политику, то есть впервые с июня 2022 года вернуться к повышению ставки, если ценовое давление будет больше прогнозов. Что происходит в украинской экономике, читайте в материале Forbes Ukraine.

Размер среднемесячной зарплаты в Украине в третьем квартале 2024 года вырос на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 946 грн. в прошлом году, сообщила Государственная служба статистики.