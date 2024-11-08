Инфляция в октябре ускорилась до 1,8% с 1,5% в сентябре – Госстат

Инфляция в Украине в октябре 2024 года ускорилась до 1,8% с 1,5% в сентябре. В годовом исчислении – до 9,7% с 8,6% в сентябре, с начала года потребительские цены выросли на 8,4% (6,5%). Об этом 8 ноября сообщила Государственная служба статистики.

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Базовая инфляция в октябре по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 1,3% (1,7%), с начала года – до 8% (6,6%).

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%. Больше всего (на 18,2% и 18,1%) подорожали овощи и яйца.

На 1,3-6,9% выросли цены на масло, фрукты, молоко и молочные продукты, масло подсолнечное, продукты переработки зерновых, говядину, безалкогольные напитки, хлеб, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 4,2% снизились цены на сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,0% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на услуги больниц на 1,3% и амбулаторные услуги на 1,2%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 0,8% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. В то же время на 4,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Инфографика: Анастасия Левицкая

Контекст

Инфляция в сентябре 2024 года ускорилась до 1,5% с 0,6% в августе.

Плохой урожай, дефицит энергетики и увеличение расходов бизнеса привели к ощутимому росту цен в Украине. Темпы инфляции превысили ожидания Нацбанка и независимых аналитиков. НБУ ухудшил свой прогноз на конец года более чем на один процентный пункт.

НБУ в третий раз подряд оставил учетную ставку на уровне 13%, но уже не отмечает возможности снижения в дальнейшем, если позволят условия. Акцент регулятора несколько сместился – в релизе от 31 октября НБУ говорит о готовности усилить процентную политику, то есть впервые с июня 2022 года вернуться к повышению ставки, если ценовое давление будет больше прогнозов. Что происходит в украинской экономике, читайте в материале Forbes Ukraine.