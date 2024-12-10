Інфляція в Україні у листопаді 2024 року прискорилася до 1,9% проти 1,8% у жовтні. У річному обчисленні – до 11,2% з 9,7% у жовтні, із початку року споживчі ціни зросли на 10,4% (8,4%). Про це 10 грудня повідомила Державна служба статистики.

Ключові факти

Базова інфляція в листопаді проти жовтня становила 1,2%, з початку року – 9,3%.

У листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,9%. Найбільше (на 54,6%) подорожчали яйця. На 13,7–1,5% зросли ціни на овочі, молоко та молочні продукти, масло, соняшникову олію, продукти переробки зернових, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас на 1,5% та 1,3% знизилися ціни на фрукти та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема взуття – на 2,7%, одяг – на 1,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,6% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 1,0%.

Інфографіка: Анастасія Решетнік

Контекст

Інфляція у жовтні прискорилася до 1,8%. Водночас промислова інфляція становила 24,5% у річному вимірі; порівняно з вереснем ціни сповільнилися з 2,2% до 0,8%.

Поганий врожай, дефіцит енергетики та збільшення витрат бізнесу сприяли відчутному зростанню цін в Україні. Темпи інфляції перевищили очікування як Нацбанку, так і незалежних аналітиків. НБУ погіршив свій прогноз на кінець року більш ніж на один відсотковий пункт.

НБУ втретє поспіль залишив облікову ставку на рівні 13%, але вже не наголошує на можливості зниження надалі, якщо дозволять умови. Акцент регулятора дещо змістився – у релізі від 31 жовтня НБУ каже про готовність посилити процентну політику, тобто вперше з червня 2022 року повернутися до підвищення ставки, якщо ціновий тиск буде більшим за прогнози. Що відбувається в українській економіці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на 22,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн. За девʼять місяців цього року середня заробітна плата склала 20 592 грн, що на 22,2% більше, ніж торік, повідомила Державна служба статистики.