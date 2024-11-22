Промышленная инфляция в Украине замедлилась

В октябре 2024 года промышленная инфляция в Украине составила 24,5% в годовом исчислении; по сравнению с сентябрем цены замедлились с 2,2% до 0,8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики 22 ноября.

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За месяц цены в добывающей промышленности выросли на 3,4%, в перерабатывающей – на 1,1%.

В то же время на энергоносители в октябре цены упали на 0,1% по сравнению с ценами в сентябре.

Замедление динамики индекса цен производителей длится третий месяц. В июле его рост в годовом исчислении достиг локального пика 33,3% из-за стремительного подорожания электроэнергии.

Контекст

Индекс цен производителей промышленной продукции отражает отпускные цены компаний. Он является одним из ключевых индикаторов состояния экономики.

Индекс потребительских цен в октябре 2024 г. ускорился до 1,8% с 1,5% в сентябре. В годовом исчислении – до 9,7% с 8,6% в сентябре, с начала года потребительские цены выросли на 8,4% (6,5%). Об этом 8 ноября сообщила Государственная служба статистики.

Плохой урожай, дефицит энергетики и увеличение расходов бизнеса способствовали ощутимому росту цен в Украине. Темпы инфляции превысили ожидания как Нацбанка, так и независимых аналитиков.