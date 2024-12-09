Рост реальных зарплат замедляется из-за ускорения инфляции

Размер среднемесячной зарплаты в Украине в третьем квартале 2024 г. вырос на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21 946 грн. За девять месяцев этого года средняя заработная плата составила 20 592 грн, что на 22,2% больше, чем в прошлом. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно расчетам Forbes, рост реальных зарплат в ІІІ квартале замедлился до 14,1% в годовом измерении против 17,6% во ІІ квартале.

зарплат в ІІІ квартале замедлился до 14,1% в годовом измерении против 17,6% во ІІ квартале. Замедление динамики реальных зарплат обусловлено ускорением потребительской инфляции в Украине. Если во ІІ квартале рост потребительских цен по официальной статистике составил лишь 3,8% в годовом измерении, то в ІІІ квартале он ускорился до 7,2%, а в ІV квартале ожидается близким уже к 10,5% с перспективой дальнейшего ускорения.

Больше зарплаты выросли в сфере информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата в ІІІ квартале составила 52 589 грн, что на 40,1% превышает показатели соответствующего периода прошлого года. Эта отрасль также сохраняет первенство по абсолютному уровню зарплат.

Одними из самых низких остаются зарплаты в сфере образования (среднее значение в ІІІ квартале 14 216 грн), которые к тому же проявляют очень медленный рост: всего на 16,7%.

Все вышеприведенные показатели зарплат приведены к удержанию налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Контекст

В первом квартале 2024 г. средняя заработная плата в Украине выросла на 22,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 18 903 грн. Во втором квартале этот показатель продолжил рост, увеличившись на 22,1% и достигнув 20 964 грн.

Украинский бизнес во время войны сталкивается со значительными кадровыми вызовами. Основными проблемами являются дефицит кадров, вызванный миграцией и мобилизацией, растущая конкуренция за работников и снижение производительности труда. Однако эти факторы также способствовали положительным изменениям: Национальный банк улучшил прогноз уровня безработицы на 2024 год, снизив его с 16,2% до 14,2%.

Наиболее остро кадровый дефицит испытывают отрасли, где традиционно работает большинство мужчин, такие как строительство, транспорт и добывающая промышленность. Предприятия в этих секторах чаще всего называли мобилизацию основной причиной нехватки персонала и отмечали ее существенное негативное влияние на свои операционные показатели.

С 1 декабря 2024 вступил в силу Закон 4015-IX (№11416-д), предусматривающий повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, за исключением военнослужащих. Сбор будет обязателен и для физических лиц-предпринимателей.