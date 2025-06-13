В пятницу, 13 июня, Израиль начал широкомасштабные удары по Ирану, заявив, что целями являются ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия, пишет Reuters .

Ключевые факты

Иранские СМИ и очевидцы сообщили о взрывах, в том числе на главном предприятии страны по обогащению урана в Натанге. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что его главный командир Хосейн Салами был убит, а государственные СМИ сообщили, что штаб-квартира подразделения в Тегеране была атакована. Погибли начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери и другие представители высшего командования.

Иранские государственные СМИ сообщили, что по меньшей мере двое ученых-атомщиков, Ферейдун Аббаси и Мохаммад Мехди Техранчи, погибли в результате израильских ударов по Тегерану.

Командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами Фото Getty Images

Израильский военный чиновник сообщил, что Израиль наносит удары по «десяткам» ядерных и военных целей, включая объект в Натанге в центральном Иране. Чиновник заявил, что у Ирана достаточно материала, чтобы изготовить 15 ядерных бомб в течение нескольких дней.

Израильские военные подчеркнули, что были вынуждены действовать на основании новой разведывательной информации, свидетельствующей о том, что Иран «приближается к точке невозврата» в разработке ядерного оружия.

Наряду с масштабными авиаударами израильское разведывательное агентство Моссад провело ряд тайных диверсионных операций на территории Ирана, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Целью этих операций было причинение вреда стратегическим ракетным объектам Ирана и его возможностям противовоздушной обороны.

«Мы переживаем решающий момент в истории Израиля», – сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении. По его словам, Израиль приступил к целенаправленной военной операции по устранению иранской угрозы самому существованию Израиля. «Эта операция продлится столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы», – добавил он.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль «раскрыл свои злые и кровавые» руки, совершив преступление против Ирана, и что его ждет «горькая судьба».

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был закрыт до дальнейшего сообщения, а подразделения ПВО Израиля находились в состоянии повышенной готовности на случай возможных ответных ударов со стороны Ирана. «После упреждающего удара Государства Израиль по Ирану в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака с использованием БПЛА (беспилотников) по Государству Израиль и его гражданскому населению», – заявил министр обороны Исраэль Кац.

За последние несколько часов Иран запустил более ста беспилотников по Израилю, отметил пресс-секретарь армии обороны Израиля Эфи Дефрин. Дронам понадобится несколько часов, чтобы добраться до Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News после начала израильских авиаударов, что у Ирана не может быть ядерная бомба и что Соединенные Штаты надеются вернуться за стол переговоров.

Трамп созовет заседание Совета национальной безопасности 13 июня, сообщил Белый дом. Американские военные готовятся к любым непредвиденным обстоятельствам на Ближнем Востоке, включая вероятность того, что им придется помогать в эвакуации американских граждан, сообщил агентству Reuters представитель США.

Представитель вооруженных сил Ирана заявил, что Израиль и его главный союзник США заплатят «высокую цену» за атаку, обвинив Вашингтон в оказании поддержки операции.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не причастны к ударам, а Тель-Авив действовал в одностороннем порядке с целью самообороны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил любую военную эскалацию на Ближнем Востоке и просил обе стороны «проявить максимальную сдержанность, избегая сползания к более глубокому конфликту, ситуации, которую регион вряд ли может себе позволить».

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Контекст

США и Иран должны провести шестой раунд ядерных переговоров в Омане 15 июня, и президент США Дональд Трамп выразил надежду о том, что Тегеран все равно вернется за стол переговоров. Ранее на этой неделе политик сказал, что менее уверен в том, что США достигнут соглашения с Тегераном по ограничению своих ядерных амбиций в обмен на смягчение санкций.