Компания Johnson & Johnson (J&J), один из лидеров фармацевтической отрасли, планирует инвестировать $55 млрд в создание четырех новых заводов на территории США в течение следующих четырех лет. Об этом пишет Reuters 21 марта.
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Подробности
- Производители лекарств готовятся к новым тарифам от администрации Дональда Трампа, которые могут усложнить импорт. Поэтому компании сокращают зарубежные мощности и переносят производство в Соединенные Штаты, пишет издание.
- У J&J уже есть производственные мощности в Ирландии (как и у другого гиганта отрасли, Pfizer), но компания отмечает, что большинство ее заводов уже расположены в США.
- В настоящее время J&J подробно рассказала лишь об одном из запланированных объектов – заводе в Северной Каролине. На его строительство выделят $2 млрд, что позволит создать 5000 рабочих мест. Предприятие будет специализироваться на производстве препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний.
Контекст
В феврале Дональд Трамп отменил договоренности, заключенные Джо Байденом с торговыми партнерами США, и ввел новые пошлины. Ранее эти сделки позволяли ввозить определенные объемы стали и алюминия без налогов. В Белом доме заявили, что это ответ на действия «иностранных игроков», которые наращивают экспорт металлов в США и вредят американским производителям.
Трамп пошел дальше и добавил в список налогооблагаемых товаров все, что содержит сталь или алюминий: от теннисных ракеток и велотренажеров до мебели и кондиционеров. Это часть его протекционистской политики, которую он начал осуществлять после инаугурации в январе.
В команде президента считают, что удорожание импорта заставит компании переносить производство в США. Это, по их мнению, оживит экономику, создаст рабочие места и привлечет инвестиции.
Однако эксперты предупреждают, что обострение торгового конфликта с Европой может поставить под угрозу отношения, общий объем которых составляет около $9,5 трлн ежегодно, включая двустороннюю торговлю и инвестиции.
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