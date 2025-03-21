Компанія Johnson & Johnson (J&J), один із лідерів фармацевтичної галузі, планує інвестувати $55 млрд у створення чотирьох нових заводів на території США протягом наступних чотирьох років. Про це пише Reuters 21 березня.

Деталі

Виробники ліків готуються до нових тарифів від адміністрації Дональда Трампа, які можуть ускладнити імпорт. Через це компанії скорочують закордонні потужності та переносять виробництво до Сполучених Штатів, пише видання.

У J&J уже є виробничі потужності в Ірландії (як і в іншого гіганта галузі, Pfizer), але компанія наголошує, що більшість її заводів уже розташовані в США.

Наразі J&J детально розповіла лише про один із запланованих об’єктів – завод у Північній Кароліні. На його будівництво виділять $2 млрд, що дозволить створити 5000 робочих місць. Підприємство спеціалізуватиметься на виробництві препаратів для лікування онкологічних, аутоімунних і неврологічних захворювань.

Контекст

У лютому Дональд Трамп скасував домовленості, які уклав Джо Байден із торговими партнерами США, і ввів нові мита. Раніше ці угоди дозволяли ввозити певні обсяги сталі й алюмінію без податків. У Білому домі заявили, що це відповідь на дії «іноземних гравців», які нарощують експорт металів до США й шкодять американським виробникам.

Трамп пішов далі й додав до списку оподатковуваних товарів усе, що містить сталь чи алюміній: від тенісних ракеток і велотренажерів до меблів і кондиціонерів. Це частина його протекціоністської політики, яку він почав втілювати після інавгурації в січні.

У команді президента вважають, що подорожчання імпорту змусить компанії переносити виробництво до США. Це, на їхню думку, пожвавить економіку, створить робочі місця й залучить інвестиції.

Однак експерти попереджають, що загострення торговельного конфлікту з Європою може поставити під загрозу відносини, загальний обсяг яких сягає близько $9,5 трлн щорічно, включаючи двосторонню торгівлю та інвестиції.