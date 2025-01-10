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Остановка транзита нефти будет нарушением соглашения об ассоциации с ЕС и грозит международным арбитражем – Шмыгаль

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» будет нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 10 января, пишет «Интерфакс-Украина».

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Ключевые факты

  • Шмыгаль напомнил, что транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с положениями договора Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита, а также отвечает условиям шестого пакета санкций ЕС.
  • Премьер подчеркнул, что остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» будет нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС.
  • По его словам, нарушение Украиной своих международных обязательств может быть использовано как основание для привлечения страны к ответственности за остановку бесперебойных поставок нефти, в частности в Венгрию, Словакию и Чехию, и выдвижение соответствующих финансовых условий после международного арбитража.

Контекст

Украина прокачивает российскую нефть по десятилетнему контракту от 2019 года между украинской «Укртранснафтой» и российской «Транснефтью» Украина за 10 лет должна была получить $1,5 млрд доходов за транзит – в среднем $150 млн в год. Россия, по данным Bloomberg, зарабатывает на поставках нефти через Украину около $6 млрд в год.

ЕС в 2022 году ввел эмбарго на 90% российской нефти. Исключение – транзит по Украине для Венгрии, Словакии и Чехии. Из-за своего географического положения (не имеющих выхода к морю) эти страны страдают от специфической зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернатив, заявлял тогда Совет ЕС.

В августе 2024 года советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет выполнять свои контрактные обязательства по транзиту российской нефти в ЕС до даты их завершения, то есть будет продолжать транзит нефти в Европу до конца 2029 года. Ранее Подоляк заявлял, что транзит остановится с 1 января 2025 года.

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