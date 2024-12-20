Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Венгерская MOL ожидает восстановления через несколько дней

Россия 19 декабря приостановила транспортировку нефти через трубопровод «Дружба» из-за технических неисправностей. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники Reuters. Обновлено в 17:15 по Киеву. Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что прокачка нефти возобновится в ближайшие дни, сбой не повлияет на обеспечение региона.

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Этот нефтепровод соединяет месторождения РФ с нефтеперерабатывающими заводами Европы, в частности в Венгрии, Словакии и Чехии, а также транспортирует казахстанскую нефть в Германию. Сейчас поставка составляет около 300 000 баррелей в сутки, что эквивалентно 1,3 млн тонн в месяц. Это основное сырье для НПЗ компании MOL в Венгрии и Словакии.

Проблема была обнаружена на насосной станции Унеча, одной из самых больших в Центральной России. Поставки в Беларусь и страны ЕС были нарушены. Срок устранения неисправности пока неизвестен: один источник отметил, что проблему могут решить через несколько дней, другой – что поставки не возобновятся до конца месяца.

Экспорт нефти через западные порты РФ, такие как Усть-Луга, Приморск и Новороссийск, продолжается по-прежнему.

Обновлено в 17:15 по Киеву. Поставка нефти по трубопроводу «Дружба» будет возобновлена в течение нескольких дней, сообщила венгерская компания MOL в ответе на запрос Reuters.

Поставка нефти по трубопроводу «Дружба» будет возобновлена в течение нескольких дней, сообщила венгерская компания MOL в ответе на запрос Reuters. НПЗ MOL работают на полную мощность, а снабжение партнеров и в розничную сеть осуществляется бесперебойно. В странах региона есть достаточно стратегических резервов, заявили в компании.

Контекст

Северная ветвь нефтепровода «Дружба», проходящая через Беларусь, Польшу и Германию, приостановлена для поставки российской нефти в Европу с середины 2023 года из-за санкций ЕС.

Южная ветвь нефтепровода, обслуживающая Венгрию, Словакию и Чехию, получила исключение от санкций из-за зависимости стран от российских энергоресурсов.

Чехия получает нефть из двух основных источников: через нефтепровод «Дружба», доля которого в поставках в 2023 году составила 58%, а также через немецкий трубопровод IKL, соединяющийся с итальянским трубопроводом TAL.

4 декабря поставка нефти в Чехию по южной ветке «Дружбы» была остановлена, но уже 6 декабря возобновилась после двух дней перерыва. Причина остановки не уточнена, однако правительство Чехии отметило, что энергетика стала частью гибридной войны России против Запада.