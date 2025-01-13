«Киевстар» приближается к косвенному IPO в США. Veon и Cohen Circle готовятся объединить бизнес

Veon Ltd., которой принадлежит самый крупный мобильный оператор Украины «Киевстар», 13 января подписала протокол о намерениях с американской инвесткомпанией Cohen Circle. Компании планируют объединить бизнес для опосредованного размещения акций «Киевстар» на фондовой бирже Nasdaq в США.
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Подробности
- Подписание протокола позволит Veon и Cohen Circle разработать возможность объединения бизнеса для косвенного листинга «Киевстар» на фондовой бирже Nasdaq, говорится в пресс-релизе.
- Отмечается, что Veon продолжит владеть мажоритарным пакетом акций этой компании, которая будет котироваться на фондовой бирже.
- Дополнительные детали об объединении бизнеса компании обещают раскрыть после подписания окончательного соглашения, которое должно состояться во втором квартале 2025 года.
- Перед объединением бизнеса Veon проведет реорганизацию Veon Holdings, которая состоится до завершения транзакции, отметил владелец «Киевстара».
- Реорганизацию планируют завершить путем разделения, в результате которого Veon Holdings, которая останется зарегистрированной в Нидерландах, будет владеть только компанией «Киевстар» и ее дочерними компаниями, а также некоторыми другими отдельными активами и обязательствами.
- В то же время вновь созданная компания будет владеть другими основными операционными дочерними компаниями и активами Veon, отмечается в пресс-релизе.
Контекст
В середине ноября 2024 года руководство Veon заявило, что изучает возможность проведения IPO своего украинского подразделения «Киевстар» в США в 2025 году.
29 ноября Шевченковский районный суд Киева снял арест с 47,85% корпоративных прав нидерландской Veon в самом крупном операторе Украины «Киевстар» и со 100% корпоративных прав Veon в ее других украинских дочерних компаниях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech и Helsi). «Суд несколько раз переносили», – говорил в ноябре приближенный к компании собеседник на условиях анонимности из-за сенситивности темы.
Корпоративные права компаний были заморожены с октября 2023 года. Под арест попали все активы, которыми прямо или косвенно владеют российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.
«Киевстар» на 100% принадлежит Veon, чьи акции размещены на биржах Nasdaq и Euronext. На момент ареста активов 47,9% акций холдинга принадлежали компании LetterOne. Доля Фридмана в LetterOne – 37,86%, Косогова – 47,23%.
Как снимали арест и что это значит для будущего мобильного оператора, читайте в материале Forbes Ukraine.
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