«Киевстар» приближается к косвенному IPO в США. Veon и Cohen Circle готовятся объединить бизнес

Veon Ltd., которой принадлежит самый крупный мобильный оператор Украины «Киевстар», 13 января подписала протокол о намерениях с американской инвесткомпанией Cohen Circle. Компании планируют объединить бизнес для опосредованного размещения акций «Киевстар» на фондовой бирже Nasdaq в США.

Подробности

Подписание протокола позволит Veon и Cohen Circle разработать возможность объединения бизнеса для косвенного листинга «Киевстар» на фондовой бирже Nasdaq, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Veon продолжит владеть мажоритарным пакетом акций этой компании, которая будет котироваться на фондовой бирже.

Дополнительные детали об объединении бизнеса компании обещают раскрыть после подписания окончательного соглашения, которое должно состояться во втором квартале 2025 года.

Перед объединением бизнеса Veon проведет реорганизацию Veon Holdings, которая состоится до завершения транзакции, отметил владелец «Киевстара».

Реорганизацию планируют завершить путем разделения, в результате которого Veon Holdings, которая останется зарегистрированной в Нидерландах, будет владеть только компанией «Киевстар» и ее дочерними компаниями, а также некоторыми другими отдельными активами и обязательствами.

В то же время вновь созданная компания будет владеть другими основными операционными дочерними компаниями и активами Veon, отмечается в пресс-релизе.

Контекст

В середине ноября 2024 года руководство Veon заявило, что изучает возможность проведения IPO своего украинского подразделения «Киевстар» в США в 2025 году.

29 ноября Шевченковский районный суд Киева снял арест с 47,85% корпоративных прав нидерландской Veon в самом крупном операторе Украины «Киевстар» и со 100% корпоративных прав Veon в ее других украинских дочерних компаниях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech и Helsi). «Суд несколько раз переносили», – говорил в ноябре приближенный к компании собеседник на условиях анонимности из-за сенситивности темы.

Корпоративные права компаний были заморожены с октября 2023 года. Под арест попали все активы, которыми прямо или косвенно владеют российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

«Киевстар» на 100% принадлежит Veon, чьи акции размещены на биржах Nasdaq и Euronext. На момент ареста активов 47,9% акций холдинга принадлежали компании LetterOne. Доля Фридмана в LetterOne – 37,86%, Косогова – 47,23%.

Как снимали арест и что это значит для будущего мобильного оператора, читайте в материале Forbes Ukraine.