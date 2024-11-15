Veon заявил о планах проведения IPO «Киевстар» в США

Телекоммуникационная группа Veon изучает возможность проведения первичного публичного размещения (IPO) своего украинского подразделения «Киевстар» в США в 2025 году. Об этом в интервью Reuters 14 ноября сообщил гендиректор Каан Терзиоглу.

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Гендиректор Veon уточнил, что окончательное решение еще не принято, но компания нацелена на изучение вопроса IPO местных активов.

В случае успешного IPO Kyivstar станет первой украинской компанией, акции которой котируются в США.

Veon пока не обсуждала с украинскими властями этот вопрос, поскольку процесс находится на ранних стадиях, пояснил Терзиоглу.

Ранее он говорил о возможном IPO Kyivstar в Варшаве или Лондоне.

«Для Украины, я думаю, локальное IPO на украинском рынке, вероятно, является более долгосрочной проблемой, чем проведение IPO на международном рынке», – сказал гендиректор.

Контекст

Veon была основана в Москве в 1992 году как «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), один из первых операторов сотовой связи в стране.

В начале ноября 2022 года Veon решил продать свой российский бизнес – мобильный оператор «ВымпелКом». А в конце месяца топ-менеджеры российского телеком-оператора подписали соглашение о выкупе 100% компании у Veon.

Мобильные операторы холдинга обслуживают 160 млн абонентов связи и общую базу в 110 млн ежемесячных активных цифровых пользователей на шести рынках, где работает Veon. В Украине группа представлена мобильным оператором «Киевстар».

25% Veon принадлежит Letterone Holdings Михаилу Фридману и Петру Авену.

В октябре 2023 года 47,85% акций мобильного оператора «Киевстар» оказались под арестом. По версии СБУ, эти акции принадлежат Михаилу Фридману и его бизнес-партнерам. Veon отрицал наличие у Фридмана доли в «Киевстаре».

В феврале этого года Nasdaq подписала партнерство с правительством Украины для поддержки развития украинского капитального рынка. В октябре инвестор Shah Capital, владеющий 6,75% акций Veon, призвал группу котировать «Киевстар» на Nasdaq как способ «разморозить акционерные доли».