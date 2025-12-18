Более 25 000 производств против компаний открыла Государственная налоговая служба за 11 месяцев 2025 года. Это на 1,7% меньше, чем в прошлом году, но на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны. Это касается исполнительных производств о взыскании штрафов, налогов и сборов с бизнеса в пользу ГНС, говорится в исследовании Опендатабот от 18 декабря.

Детали

Каждое четвертое производство открыто в Киеве – 5757 дел, в Днепропетровской области зарегистрировано 4738, а в Киевской – 1467 дел.

Больше всего дел налоговая открыла против бизнеса в сфере оптовой торговли – 5380 производств. Далее следуют сельское хозяйство и охота (2092) и строительство (1910).

Среди компаний с наибольшим количеством производств лидирует ЧП «Деревтехсервис» – 29 дел, за ним следуют «Кравбуд» (22), редакция газеты «Кремень» (20) и футбольный клуб «Кривбасс» (17).

По активным производствам, которые до сих пор не закрыты, лидером является Миргородский комбинат хлебопродуктов №1 – 79 дел. Далее следуют компании «Кварсит» (40) и «Лерс» (39).

Больше всего таких активных производств сосредоточено в Киеве (4157), в Днепропетровской (3931) и Харьковской (1418) областях.

Контекст

В октябре Государственная налоговая служба начала тестировать программное обеспечение, которое позволяет автоматически списывать задолженность со счетов должников через электронную систему платежей Нацбанка.

В том же месяце ГНС также обновила план проверок на 2025 год, добавив 122 новые инспекции.

В июле СНБО ввел второй мораторий на проверки бизнеса, пытаясь уменьшить давление на предпринимателей. Первый подобный мораторий длился три месяца в январе 2024 года и охватывал проверки со стороны Офиса генпрокурора, ГБР, БЭБ, СБУ и Нацполиции.