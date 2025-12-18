Понад 25 000 проваджень проти компаній відкрила Державна податкова служба за 11 місяців 2025 року. Це на 1,7% менше, ніж торік, але на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни. Це стосується виконавчих проваджень про стягнення штрафів, податків та зборів з бізнесу на користь ДПС, йдеться у дослідженні Опендатабот від 18 грудня.
- Кожне четверте провадження відкрито у Києві – 5757 справ, на Дніпропетровщині зареєстровано 4738, а на Київщині – 1467 справ.
- Найбільше справ податкова відкрила проти бізнесу у сфері оптової торгівлі – 5380 проваджень. Далі йдуть сільське господарство та мисливство (2092) і будівництво (1910).
- Серед компаній із найбільшою кількістю проваджень лідирує ПП «Деревтехсервіс» – 29 справ, за ним ідуть «Кравбуд» (22), редакція газети «Кремінь» (20) та футбольний клуб «Кривбас» (17).
- Щодо активних проваджень, які досі не закриті, лідером є Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 – 79 справ. Далі йдуть компанії «Кварсит» (40) та «Лерс» (39).
- Найбільше таких активних проваджень зосереджено у Києві (4157), на Дніпропетровщині (3931) та Харківщині (1418).
Контекст
У жовтні Державна податкова служба почала тестувати програмне забезпечення, яке дозволяє автоматично списувати заборгованість з рахунків боржників через електронну систему платежів Нацбанку.
Того самого місяця ДПС також оновила план перевірок на 2025 рік, додавши 122 нові інспекції.
У липні РНБО запровадила другий мораторій на перевірки бізнесу, намагаючись зменшити тиск на підприємців. Перший подібний мораторій тривав три місяці у січні 2024 року та охоплював перевірки з боку Офісу генпрокурора, ДБР, БЕБ, СБУ та Нацполіції.
