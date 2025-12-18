Понад 25 000 проваджень проти компаній відкрила Державна податкова служба за 11 місяців 2025 року. Це на 1,7% менше, ніж торік, але на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни. Це стосується виконавчих проваджень про стягнення штрафів, податків та зборів з бізнесу на користь ДПС, йдеться у дослідженні Опендатабот від 18 грудня.