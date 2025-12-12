Более 6000 проверок ФЛП провела налоговая за три квартала 2025 года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммы штрафных санкций и доначисленных обязательств растут, однако пока из них согласовали менее четверти. Больше всего штрафов насчитали ФЛП в Черкасской области. Об этом сообщает «Опендатабот» 12 декабря.
- Хотя количество проверок в 3,8 раза меньше, чем в 2021 году, суммы, которые бизнес должен «доплатить», в этом году существенно возросли, отмечает платформа.
- 5,98 млрд грн доначислила налоговая предпринимателям за три квартала 2025 года. Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году, и в 25 раз больше, чем в 2021 году.
- «Хотя суммы к уплате и растут, это еще не значит, что предприниматели реально обязаны их уплатить – пока согласовали только около 22%, это 1,32 млрд грн. Для сравнения, в прошлом году за это время согласовали почти половину доначислений», – сообщили в «Опендатабот».
- Из начисленных 2,59 млрд грн штрафов пока согласовали только 15%, или 396,8 млн грн.
- «Согласованная сумма – это доначисления, которые предприниматель реально должен уплатить после всех возражений, обжалований и решений налоговой или суда. Сначала налоговая «начисляет», но только после прохождения этих процедур сумма становится окончательной и обязательной», – объясняют аналитики.
- Больше всего проверок налоговики осуществили на Львовщине – 805. Далее следуют Киев (715), Харьковщина (559), Днепропетровщина (518) и Хмельницкая область (433).
- По суммам доначисленных обязательств лидирует Черкасская область – 1,87 млрд грн, из которых 72% приходится на штрафы. Впрочем, согласовали здесь лишь 1,7% – всего 31,3 млн грн. На Днепропетровщине ситуация похожая: из 1,5 млрд грн доначисленных обязательств согласовали только 3% – 46,2 млн грн.
- На Ивано-Франковщине согласовали 94% начисленных сумм, это 19,85 млн грн из 21,16 млн грн начисленных.
Контекст
В июле СНБО ввел мораторий на проверки бизнеса, что стало второй попыткой власти уменьшить давление на предпринимателей. В январе 2024 года подобный мораторий действовал три месяца и касался проверок со стороны Офиса генпрокурора, ГБР, БЭБ, СБУ и Нацполиции.
Летом ограничения расширили: кроме силовых структур, проверки ограничили для налоговой службы и других контролирующих органов. Исключение сделали для бизнеса, связанного с подакцизной продукцией, где проверки сохранились. Почувствовали ли предприниматели облегчение и какие органы вызывают больше всего жалоб – читайте в материале Forbes Ukraine.
В начале сентября и.о. председателя ГНС Леся Карнаух заявила, что в августе количество фактических проверок, проведенных налоговой, уменьшилось почти на треть по сравнению с июлем.
