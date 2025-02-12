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Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Утром 12 февраля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Воздушные силы заявили о сбитии шести летящих на столицу баллистических ракет. Спасатели ликвидируют последствия атаки в нескольких районах Киева, один человек погиб.

Подробности

  • ГСЧС сообщила о ликвидации последствий ракетной атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.
  • Оболонский район: произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один человек погиб и четверо пострадали, среди них ребенок.
  • Святошинский район: произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован.
  • Голосеевский район: произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.
  • Всего на местах происшествия работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.
  • Спасатели продолжают ликвидацию пожара нежилых помещений в одном из районов Киевской области. Предварительно, без пострадавших и погибших. На месте работают 138 спасателей и 45 единиц техники.
  • По состоянию на 08:30 воздушные силы подтвердили сбивание шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400). В целом враг нанес удар баллистическими ракетами по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской области и один – из Крыма.
  • «Этот террор России против Украины не прекратится сам по себе. Путин не готовится к миру – он продолжает убивать украинцев и рушить города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор», – прокомментировал российский удар президент Владимир Зеленский.
Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 1

Спасатели ликвидируют возгорание после ракетной атаки в Киеве. 12 февраля 2025 года

Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 2

Спасатели ликвидируют возгорание после ракетной атаки в Киеве. 12 февраля 2025 года

Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 3

Спасатели ликвидируют возгорание после ракетной атаки в Киеве. 12 февраля 2025 года

Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 4

Спасатели ликвидируют возгорание после ракетной атаки в Киеве. 12 февраля 2025 года

Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 5

Спасатели ликвидируют возгорание после ракетной атаки в Киеве. 12 февраля 2025 года

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Київ24

Тело погибшей женщины в Оболонском районе Киева Фото Київ24

Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 6

Последствия ракетной атаки в Киеве. 12 февраля 2025 года

Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 7

Последствия атаки в Оболонском районе Киева. 12 февраля 2025 года

Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 8

Последствия атаки в Оболонском районе Киева. 12 февраля 2025 года

Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 9

Последствия атаки в Оболонском районе Киева. 12 февраля 2025 года

Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 10

Последствия атаки в Оболонском районе Киева. 12 февраля 2025 года

Київ24

Последствия атаки в Оболонском районе Киева. 12 февраля 2025 года Фото Київ24

Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 11

Последствия атаки в Оболонском районе Киева. 12 февраля 2025 года

Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео) /Фото 12

Последствия атаки в Оболонском районе Киева. 12 февраля 2025 года

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