Удар по Киеву. Россия запустила шесть баллистических ракет, есть жертвы и разрушения (фото, видео)

Утром 12 февраля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Воздушные силы заявили о сбитии шести летящих на столицу баллистических ракет. Спасатели ликвидируют последствия атаки в нескольких районах Киева, один человек погиб.
Подробности
- ГСЧС сообщила о ликвидации последствий ракетной атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах.
- Оболонский район: произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один человек погиб и четверо пострадали, среди них ребенок.
- Святошинский район: произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован.
- Голосеевский район: произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.
- Всего на местах происшествия работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники.
- Спасатели продолжают ликвидацию пожара нежилых помещений в одном из районов Киевской области. Предварительно, без пострадавших и погибших. На месте работают 138 спасателей и 45 единиц техники.
- По состоянию на 08:30 воздушные силы подтвердили сбивание шести баллистических ракет Искандер-М (ОКР С-400). В целом враг нанес удар баллистическими ракетами по Киеву и Кривому Рогу. Совершено шесть пусков из Брянской области и один – из Крыма.
- «Этот террор России против Украины не прекратится сам по себе. Путин не готовится к миру – он продолжает убивать украинцев и рушить города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор», – прокомментировал российский удар президент Владимир Зеленский.
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