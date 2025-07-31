Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии прекратили закупку российской нефти на прошлой неделе из-за уменьшения скидок в этом месяце и на фоне угроз президента США Дональда Трампа относительно покупки нефти у Москвы. Об этом 31 июля пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Индия, которая является третьим крупнейшим импортером нефти в мире, остается крупнейшим покупателем поставляемой морем российской нефти. Государственные компании, такие как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd, не обращались за российской нефтью в течение последней недели, пишет издание.

Эти компании обычно покупают российскую нефть на условиях доставки, но перешли на спотовые рынки, где закупают преимущественно ближневосточные сорта, например нефть Murban из Абу-Даби, а также западноафриканскую нефть.

Частные компании Reliance Industries и Nayara Energy являются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии, но государственные переработчики контролируют более 60% от общей перерабатывающей мощности страны, которая составляет 5,2 млн баррелей в день.

Контекст

14 июля Трамп пригрозил введением 100% пошлин странам, покупающим российскую нефть, если Москва не заключит мирное соглашение с Украиной.

Он выразил поддержку предложения сенатора Линдси Грэмма о введении 500% пошлины на Россию, но надеется, что такой меры удастся избежать. Трамп снова выразил разочарование действиями президента РФ Путина, отметив, что ожидал мирного соглашения еще два месяца назад. По его словам, США и НАТО согласовали новые поставки оружия Украине, которые будут финансироваться европейскими партнерами.

Позже Трамп пригрозил Индии дополнительными санкциями из-за ее сотрудничества с Россией в энергетической и военной отраслях. Он подверг критике Индию за высокие пошлины и сложные торговые барьеры, обвинив ее в значительных закупках российского оружия и энергоносителей, что, по его мнению, ослабляет международные усилия против агрессии Кремля. Кроме базовых пошлин в 25% США планируют вводить дополнительные штрафы за связи с Россией.