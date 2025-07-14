США запровадять жорсткі вторинні санкції проти Росії та її торговельних партнерів, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною. Про це заявив президент Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня в Овальному кабінеті.

Деталі

Йдеться про тарифи до 100% на російські товари, які можуть бути запроваджені без погодження з Конгресом, і «матимуть такий самий ефект, як і санкції, передбачені законопроєктом у Сенаті», сказав Трамп.

Він зазначив, що підтримує ініціативу сенатора Ліндсі Грема, яка передбачає 500% мита проти Росії, але висловив надію, що до такого сценарію не дійде.

Трамп вчергове заявив про своє розчарування президентом РФ Путіним, зауваживши, що очікував досягнення мирної угоди ще два місяці тому. Він повідомив, що США і НАТО домовилися про нові постачання зброї Україні – за рахунок європейських союзників.

Ключова цитата

«Путін — жорсткий хлопець. Він обдурив багатьох людей. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не мене […] Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Я кажу: хіба це не приємна бесіда? А потім тієї ж ночі вибухають ракети. Я повертаюся додому і розповідаю першій леді, що сьогодні говорив із Володимиром (Путіним. – Forbes), і ми мали чудову розмову. Вона відповідає: «О, справді? Щойно ще одне місто постраждало». […] Він не обдурив мене, але я хочу сказати, що в якийсь момент, знаєте, зрештою, слова нічого не варті. Потрібні дії, потрібні результати, і я сподіваюся, що він це зробить», – сказав Трамп.

Контекст

Погрози Трампа щодо мит прозвучали на тлі зростаючої напруженості у переговорах по Україні та в умовах відсутності прогресу на дипломатичному фронті. Водночас Білий дім активно лобіює жорсткі заходи економічного тиску на Москву, аби примусити її до поступок.

Плановані тарифи мають стати частиною ширшої стратегії США щодо вторинних санкцій, які зачеплять не лише Росію, а й компанії та держави, що підтримують її торгівлю. Наразі у Сенаті очікує розгляду законопроєкт, який передбачає мита до 500% на російські товари, але адміністрація Трампа шукає способи діяти швидше – через власні повноваження президента.

Висловлювання Марка Рютте також підкреслюють зміну риторики в НАТО: він закликав Путіна «серйозніше ставитися до переговорів», натякаючи на те, що подальша ескалація матиме для Москви відчутні наслідки.