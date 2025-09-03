Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Китай активно привлекает частный сектор для развития военного ИИ – WSJ

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Китайские ракетчики на военном параде по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Площадь Тяньаньмэнь, Пекин, 3 сентября 2025 года /Getty Images

Китайские ракетчики на военном параде по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Площадь Тяньаньмэнь, Пекин, 3 сентября 2025 года Фото Getty Images

Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) активно интегрирует искусственный интеллект (ИИ) в свои боевые системы, привлекая не только государственных подрядчиков, но и университеты и частные компании, пишет WSJ. Это сотрудничество уже начало приносить результаты.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Исследование Центра безопасности и новых технологий (CSET) при Джорджтаунском университете показало, что более 85% победителей многочисленных оборонных тендеров в 2023–2024 годах составляли именно гражданские структуры, большинство из которых основаны после 2010-го.
  • Одним из главных примеров является Шанхайский университет Цзяотун, разработавший концепцию автоматизированных kill webs – сетей боевых систем, которые в реальном времени адаптируются к изменениям на поле боя.
  • Университет получил от военных контракт на практическую реализацию идеи уже через шесть дней после публикации исследования. В общей сложности заведение подписало по меньшей мере 14 соглашений с НОАК только за 2023–2024 годы, включая проекты по созданию беспилотных роев и систем отслеживания быстрых целей.
  • В списке частных подрядчиков выделяется iFlytek Digital, получившая 20 контрактов, несмотря на то, что материнская компания iFlytek находится под санкциями США за помощь китайским властям в слежке за религиозными меньшинствами. Еще один пример – Sichuan Tengden Sci-Tech Innovation, производитель ударного дрона TB-001 «Twin-Tailed Scorpion», выигрывавший тендеры на испытания и аренду БПЛА.
  • Аналитики отмечают, что «гражданско-военное слияние» (civil-military fusion), продвигаемое Си Цзиньпином, фактически начало приносить результаты. В Пекине уже демонстрируют на парадах беспилотники, роботов-собак и прочие системы, которые могут стать ключевыми в будущих войнах с использованием ИИ.

Контекст

В отличие от США, где военные и частный сектор сотрудничают точечно, Китай выстроил более системную модель привлечения гражданских игроков к оборонным разработкам. Это дает НОАК потенциальное преимущество в быстром внедрении инноваций. Для Вашингтона это создает дилемму: либо расширять санкционное давление на сотни китайских компаний и университетов, либо искать баланс между сдерживанием и сохранением ограниченного сотрудничества.

С 2022 года США ограничивают экспорт передовых ИИ-чипов в Китай, чтобы затормозить его военную модернизацию. Китай расценивает эти действия как попытку сдержать его технологический прогресс. Ранее Reuters сообщало о контрабанде чипов через Малайзию, Сингапур и ОАЭ.

15 июля администрация Дональда Трампа разрешила Nvidia продавать ИИ-чип H20 китайским клиентам после нескольких месяцев запрета и переговоров между президентом США и гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом.

11 августа WSJ сообщила, что Nvidia и AMD договорились с администрацией Трампа перечислять 15% доходов от продаж ИИ-чипов в Китае в бюджет США. Это условие стало частью лицензий на экспорт и может принести Вашингтону миллиарды долларов.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні