Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) активно интегрирует искусственный интеллект (ИИ) в свои боевые системы, привлекая не только государственных подрядчиков, но и университеты и частные компании, пишет WSJ . Это сотрудничество уже начало приносить результаты.

Подробности

Исследование Центра безопасности и новых технологий (CSET) при Джорджтаунском университете показало, что более 85% победителей многочисленных оборонных тендеров в 2023–2024 годах составляли именно гражданские структуры, большинство из которых основаны после 2010-го.

Одним из главных примеров является Шанхайский университет Цзяотун, разработавший концепцию автоматизированных kill webs – сетей боевых систем, которые в реальном времени адаптируются к изменениям на поле боя.

Университет получил от военных контракт на практическую реализацию идеи уже через шесть дней после публикации исследования. В общей сложности заведение подписало по меньшей мере 14 соглашений с НОАК только за 2023–2024 годы, включая проекты по созданию беспилотных роев и систем отслеживания быстрых целей.

В списке частных подрядчиков выделяется iFlytek Digital, получившая 20 контрактов, несмотря на то, что материнская компания iFlytek находится под санкциями США за помощь китайским властям в слежке за религиозными меньшинствами. Еще один пример – Sichuan Tengden Sci-Tech Innovation, производитель ударного дрона TB-001 «Twin-Tailed Scorpion», выигрывавший тендеры на испытания и аренду БПЛА.

Аналитики отмечают, что «гражданско-военное слияние» (civil-military fusion), продвигаемое Си Цзиньпином, фактически начало приносить результаты. В Пекине уже демонстрируют на парадах беспилотники, роботов-собак и прочие системы, которые могут стать ключевыми в будущих войнах с использованием ИИ.

Контекст

В отличие от США, где военные и частный сектор сотрудничают точечно, Китай выстроил более системную модель привлечения гражданских игроков к оборонным разработкам. Это дает НОАК потенциальное преимущество в быстром внедрении инноваций. Для Вашингтона это создает дилемму: либо расширять санкционное давление на сотни китайских компаний и университетов, либо искать баланс между сдерживанием и сохранением ограниченного сотрудничества.

С 2022 года США ограничивают экспорт передовых ИИ-чипов в Китай, чтобы затормозить его военную модернизацию. Китай расценивает эти действия как попытку сдержать его технологический прогресс. Ранее Reuters сообщало о контрабанде чипов через Малайзию, Сингапур и ОАЭ.

15 июля администрация Дональда Трампа разрешила Nvidia продавать ИИ-чип H20 китайским клиентам после нескольких месяцев запрета и переговоров между президентом США и гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом.

11 августа WSJ сообщила, что Nvidia и AMD договорились с администрацией Трампа перечислять 15% доходов от продаж ИИ-чипов в Китае в бюджет США. Это условие стало частью лицензий на экспорт и может принести Вашингтону миллиарды долларов.