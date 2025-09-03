Китайська Народно-визвольна армія (НВАК) активно інтегрує штучний інтелект (ШІ) у свої бойові системи, залучаючи не лише державних підрядників, а й університети та приватні компанії, пише WSJ . Ця співпраця вже почала приносити результати.

Деталі

Дослідження Центру з безпеки та нових технологій (CSET) при Джорджтаунському університеті показало, що понад 85% переможців численних оборонних тендерів у 2023–2024 роках становили саме цивільні структури, більшість з яких засновані після 2010-го.

Одним із головних прикладів є Шанхайський університет Цзяотун, який розробив концепцію автоматизованих «kill webs» – мереж бойових систем, що в реальному часі адаптуються до змін на полі бою.

Університет отримав від військових контракт на практичну реалізацію ідеї вже за шість днів після публікації дослідження. Загалом заклад підписав щонайменше 14 угод із НВАК лише за 2023–2024 роки, включно з проєктами зі створення безпілотних роїв і систем відстеження швидких цілей.

У списку приватних підрядників вирізняється iFlytek Digital, що отримала 20 контрактів, попри те, що материнська компанія iFlytek перебуває під санкціями США за допомогу китайській владі у стеженні за релігійними меншинами. Ще один приклад – Sichuan Tengden Sci-Tech Innovation, виробник ударного дрона TB-001 «Twin-Tailed Scorpion», який вигравав тендери на випробування та оренду БПЛА.

Аналітики зазначають, що «цивільно-військове злиття» (civil-military fusion), яке просуває Сі Цзіньпін, фактично почало приносити результати. У Пекіні вже демонструють на парадах безпілотники, роботів-собак та інші системи, які можуть стати ключовими у майбутніх війнах із використанням ШІ.

Контекст

На відміну від США, де військові й приватний сектор співпрацюють точково, Китай вибудував більш системну модель залучення цивільних гравців до оборонних розробок. Це дає НВАК потенційну перевагу у швидкому впровадженні інновацій. Для Вашингтона це створює дилему: або розширювати санкційний тиск на сотні китайських компаній і університетів, або шукати баланс між стримуванням і збереженням обмеженої співпраці.

З 2022 року США обмежують експорт передових ШІ-чипів до Китаю, щоб загальмувати його військову модернізацію. Китай розцінює ці дії як спробу стримати його технологічний прогрес. Раніше Reuters повідомляло про контрабанду чипів через Малайзію, Сингапур і ОАЕ.

15 липня адміністрація Дональда Трампа дозволила Nvidia продавати ШІ-чип H20 китайським клієнтам після кількох місяців заборони та переговорів між президентом США і гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом.

11 серпня WSJ повідомила, що Nvidia та AMD домовилися з адміністрацією Трампа перераховувати 15% доходів від продажів ШІ-чипів у Китаї до бюджету США. Ця умова стала частиною ліцензій на експорт і може принести Вашингтону мільярди доларів.