Китайский стартап Z.ai (ранее Zhipu) представил новую модель искусственного интеллекта GLM-4.5. Она работает на более дешевых мощностях, открыта для разработчиков, а в обслуживании стоит меньше, чем модель DeepSeek, пишет CNBC . Z.ai – одна из компаний, которую США недавно внесли в санкционный список из-за беспокойства ростом китайских технологий в сфере ИИ.

Подробности

GLM-4.5 построена по принципу «агентного» ИИ: модель сама делит сложные задачи на подзадачу для более точного выполнения и полностью открыта для разработчиков.

Ее производительность достигается с использованием всего восьми чипов Nvidia H20 – специальной модели, разрешенной к экспорту в Китай. Компания заявила, что уже обладает достаточной вычислительной мощностью и не планирует докупать дополнительные чипы.

Стоимость обучения модели не разглашается, однако ее обещают обнародовать со временем.

GLM-4.5 имеет вдвое меньший размер, чем флагманская модель DeepSeek, еще больше снижает стоимость ее эксплуатации.

Z.ai установила конкурентные тарифы на использование модели: $0,11 за миллион входных токенов и $0,28 за миллион выходных токенов. Для сравнения: модель DeepSeek R1 стоит $0,14 за входящие токены и $2,19 за выходные, а новый Kimi K2 от Moonshot – $0,15 и $2,50 соответственно. Такая ценовая политика делает GLM-4.5 одной из самых доступных моделей на рынке и позволяет китайским компаниям более активно конкурировать с лидерами глобального рынка ИИ.

Контекст

Китайские технологические гиганты продолжают развивать свои модели ИИ: Moonshot (при поддержке Alibaba) выпустил Kimi K2, Tencent – HunyuanWorld-1.0, а Alibaba – Qwen3-Coder для программирования.

Z.ai привлекла более $1,5 млрд инвестиций от таких игроков, как Alibaba, Tencent, Qiming Venture Partners, а также фондов из Ханчжоу и Чэнду. Компания готовится к IPO в регионе Великого Китая.

По данным FT, администрация Дональда Трампа остановила введение новых ограничений на экспорт технологий в Китай, чтобы не навредить переговорам с Пекином и обеспечить встречу Трампа с главой КНР Си Цзиньпином в этом году. Это вызвало критику со стороны части американских кругов безопасности.