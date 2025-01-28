Китайський чат-бот DeepSeek зупинив реєстрацію нових користувачів через масштабну кібератаку

Китайський стартап DeepSeek, чий чат-бот зі штучним інтелектом спричинив справжній бум у технологічній сфері, тимчасово зупинив реєстрацію нових користувачів через масштабну кібератаку. Про це пише Associated Press 28 січня.

Деталі

Компанія заявила, що зазнала «масштабних зловмисних атак» на свої сервіси, які порушили можливість користувачів реєструватися на сайті. Уже зареєстровані користувачі сервісу можуть користуватися ним у звичайному режимі.

Під час спроби перейти на сторінку реєстрації на сайті зʼявляється текст: «Наразі наш сайт перебуває на технічному обслуговуванні. Перепрошуємо за незручності, ми повернемося найближчим часом».

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Контекст

Компанія DeepSeek з Ханчжоу, яку заснував керівник квантового хедж-фонду High-Flyer Лян Веньфенг, розробляє моделі ШІ з 2023 року, але вперше вона голосно заявила про себе у минулі вихідні, коли її безкоштовний чат-бот DeepSeek R1 очолив світові чарти завантажень.

Вступ у гонитву ШІ нової моделі DeepSeek, розробка якої обійшлася всього в $5,6 млн, кидає виклик наративу Кремнієвої долини про необхідність величезних капітальних витрат для розробки найсильніших моделей. DeepSeek заявляє, що її модель R1 перевершила найновішу модель OpenAI (o1) в декількох незалежних тестах.

27 січня 500 найбагатших людей світу на чолі зі співзасновником Nvidia Corp. Дженсеном Хуангом втратили загалом $108 млрд через розпродаж акцій технологічного сектора, повʼязаний з успіхом DeepSeek.

Президент США Дональд Трамп назвав вихід DeepSeek R1 «дзвіночком для наших галузей, яким потрібно максимально сфокусуватися на боротьбі за перемогу».

Своєю чергою CEO OpenAI Сем Альтман пообіцяв прискорити випуск нових продуктів і створити «значно кращі моделі» штучного інтелекту після того, як китайський стартап DeepSeek поставив під сумнів лідерство Кремнієвої долини у глобальній гонці ШІ.