Команды Украины и США готовят новую встречу. Зеленский анонсировал первые результаты на следующей неделе

Между Украиной и США готовится новая встреча, сообщил президент Зеленский в обращении 5 марта. О результатах работы команд может быть известно на следующей неделе.

Ключевые факты

«Сегодня наши команды – Украина и Соединенные Штаты Америки – начали работать над встречей. Говорили Андрей Ермак и Майк Волц, есть положительное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе», – заявил президент.

По словам Зеленского, нужно также возобновить движение в европейском направлении, «то, что касается нашей евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении».

«Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров», – сказал он.

Контекст

28 февраля во время встречи в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник острый спор. После него Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине. Европейские лидеры считают, что такими действиями Трамп давит на Зеленского, побуждая его к извинениям и подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых.

4 марта Зеленский опубликовал сообщение в соцсетях, в котором заявил, что Украина стремится как можно быстрее начать переговоры для достижения устойчивого мира и готова в любой момент и в любом формате заключить соглашение о полезных ископаемых и безопасности.

Выступая перед Конгрессом, Трамп сообщил, что получил от президента Украины «важное письмо», в котором тот выразил готовность немедленно начать переговоры о мире.

Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по «укреплению доверия», заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц 5 марта. Также он сообщил, что стороны уже обсуждают дату, место и состав переговорной группы, которая в итоге приведет к прекращению войны. Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил телефонный разговор с Волцем и договоренность о встрече команд в ближайшее время.