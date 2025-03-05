План первых шагов для приближения мира будет готов в ближайшее время – Зеленский

Украина готовит план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира, и он будет готов в ближайшее время, сообщил президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Словении Робертом Голобом 5 марта.

Ключевые факты

В частности, президент проинформировал Голоба о саммите лидеров в Лондоне и обсудил с ним совместные усилия.

«Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время», – сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что у Европы есть общее видение окончания войны и гарантий безопасности, и она должна быть за столом предстоящих переговоров вместе с Украиной и США.

Стороны также говорили о реализации инициативы «Продовольствие из Украины», и Словения решила присоединиться к поддержке сирийского народа.

В разговоре с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом Зеленский также обсудил координацию и подготовку совместного плана. «Первые шаги по приближению справедливого мира чрезвычайно важны. Мы хотим перейти к ним в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой», – добавил он.

Контекст

2 марта Стармер объявил, что Великобритания вместе с Францией будут сотрудничать с Украиной над разработкой плана прекращения огня, который впоследствии будет представлен Соединенным Штатам.

Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине. Европейские лидеры считают, что такими действиями Трамп давит на Зеленского, побуждая его к извинениям и подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых.

4 марта Зеленский опубликовал сообщение в соцсетях, в котором заявил, что Украина стремится как можно быстрее начать переговоры для достижения устойчивого мира и готова в любой момент и в любом формате заключить соглашение о полезных ископаемых и безопасности.

Выступая перед Конгрессом, Трамп сообщил, что получил от президента Украины «важное письмо», в котором тот выразил готовность немедленно начать переговоры о мире.

Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по «укреплению доверия», заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц 5 марта.