Команди України та США готують нову зустріч. Зеленський анонсував перші результати наступного тижня

Між Україною та США готується нова зустріч, повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні 5 березня. Про результати роботи команд може бути відомо вже наступного тижня.

Ключові факти

«Сьогодні наші команди – України та Сполучених Штатів Америки – почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майк Волц, є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня», – заявив президент.

За словами Зеленського, треба також відновити рух на європейському напрямку, «те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу».

«Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів», – сказав він.

Контекст

28 лютого під час зустрічі у Білому домі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом виникла гостра суперечка. Після неї Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні. Європейські лідери вважають, що такими діями Трамп тисне на Зеленського, спонукаючи його до вибачень і підписання угоди про видобуток корисних копалин.

4 березня Зеленський опублікував допис у соцмережах, в якому заявив, що Україна прагне якнайшвидше розпочати переговори для досягнення сталого миру і готова будь-якої миті та в будь-якому форматі укласти угоду про корисні копалини і безпеку.

Виступаючи перед Конгресом, Трамп повідомив, що отримав від президента України «важливого листа», в якому той висловив готовність негайно розпочати переговори про мир.

Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні, якщо буде організовано мирні переговори та вжито заходи щодо «зміцнення довіри», заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц 5 березня. Також він повідомив, що сторони вже обговорюють дату, місце та склад переговорної групи, яка зрештою приведе до припинення війни. Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив телефонну розмову із Волцем і домовленість про зустріч команд найближчим часом.