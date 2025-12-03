У Москві завершилися багатогодинні переговори спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, старшого радника Білого дому Джареда Кушнера та російського президента Володимира Путіна. Сторони не змогли узгодити компромісний план завершення війни, території – найбільш проблемне питання. Forbes Ukraine зібрав ключові заяви та інсайди.

Деталі

Зустріч тривала майже п’ять годин. Після неї Віткофф попрямував до американського посольства. З російського боку в переговорах брали участь керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та радник Путіна Юрій Ушаков. Дмитрієв охарактеризував перемовини як «продуктивні», але деталей не розкрив.

Пізніше Ушаков повідомив, що узгодженого компромісного плану завершення війни наразі немає. За його словами, питання контролю над територіями залишається ключовою перешкодою на шляху до домовленостей, пише WSJ.

CNN додало, що серед інших вимог Кремля – офіційна відмова України від вступу до НАТО та передача Росії частини Донбасу, яку Москва анексувала, але фактично не контролює.

Вашингтон поки не коментує результати зустрічі. Водночас перед переговорами речниця Білого дому Каролайн Левітт заявляла, що США «дуже оптимістично» оцінюють можливість досягнення угоди щодо завершення війни, яка триває вже три з половиною роки.

Ушаков також зазначив, що особиста зустріч Трампа й Путіна не запланована та залежатиме від прогресу в переговорах.

Українська сторона й далі відкидає максималістські вимоги Кремля, які Росія продовжує називати своїми «червоними лініями». «Деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними, але потребують додаткових дискусій. Частина формулювань нас не влаштовує. Робота триватиме», – сказав Ушаков.

Він додав, що під час нинішнього раунду сторони обговорювали загальні підходи, а не конкретні пункти американського мирного плану. За його словами, Путін передав Дональду Трампу «низку важливих політичних сигналів», однак зміст не уточнив.

Джерела, знайомі з позицією Кремля, раніше повідомили NBC News про три вимоги, щодо яких Росія не готова до компромісів: передача їй частини Донбасу, який українські сили утримують; обмеження чисельності Збройних сил України; визнання окупованих територій США та Європою.

Спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер скасували зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, пише кореспондент Kyiv Post у Вашингтоні Алекс Рафоглу з посиланням на джерела.

Контекст

23–24 листопада в Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України. За їхніми підсумками сторони підготували «оновлений і вдосконалений рамковий документ щодо миру» й продовжують його доопрацьовувати.

Президент Дональд Трамп заявив, що направить своїх представників до лідерів Росії та України для узгодження плану мирного врегулювання. Спецпосланець Стів Віткофф має вирушити на зустріч із Володимиром Путіним, а міністр армії Ден Дрісколл – до Володимира Зеленського.

28 листопада під час розмови у Кремлі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Путін повідомив про готовність провести переговори з Трампом у Будапешті.

1 грудня у Південній Флориді відбулася чергова зустріч американської та української делегацій, присвячена пошуку шляхів завершення російсько-української війни. Forbes Ukraine зібрав ключові заяви та інсайди за підсумками цих переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни в Україні залежить від домовленостей між Москвою та Києвом. За його словами, ключовим суперечливим питанням на переговорах є близько 20% території Донецької області, яку контролює Україна. «Зараз йдуть бої за ділянку приблизно 30–50 км у тій частині Донецької області, що залишається під контролем України. Ми намагаємося визначити, з чим українці могли б погодитися для забезпечення своєї безпеки в майбутньому, і, здається, досягли певного прогресу», – зазначив він у інтерв’ю Fox News.

Посадовець додав, що США активно працюють над тим, щоб завершити війну, але остаточне рішення залежить від сторін конфлікту. «Врешті-решт, усе залежить від них. Якщо вони не захочуть закінчувати війну, вона триватиме. Проте ми робимо все можливе, щоб цього уникнути», – сказав він.