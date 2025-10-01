World Liberty Financial (WLFI), криптпроект, связанный с президентом США Дональдом Трампом и его семьей, анонсировал запуск новых продуктов – дебетовой карты и токенизированных товарных активов. Об этом сообщил CEO компании Зак Виткофф во время выступления на конференции Token 2049 в Сингапуре, пишет CNBC .

Подробности

Дебетовая карта позволит «совместить криптоактивы с повседневными затратами», отметил Виткофф. Пилот программы запустят в этом квартале, а полноценный запуск ожидается в конце 2025-го или начале 2026 года.

WLFI также работает над токенизацией реальных товаров, включая нефть, газ, хлопок и древесину, добавил соучредитель компании Дональд Трамп-младший.

Компания уже выпустила собственный токен WLFI, торгующийся с сентября, и стейблкоин USD1, обеспеченный краткосрочными казначейскими обязательствами правительства.

USD1 быстро вошел в пятерку крупнейших стейблкоинов мира с капитализацией около $2,7 млрд.

По словам Виткоффа, USD1 стимулирует спрос на казначейские облигации и поддерживает гегемонию доллара.

WLFI заявила, что USD1 будет интегрирован в еще одну блокчейн-сеть – Aptos.

Контекст

Семья Трампа заработала более $5 млрд после того, как их криптовалютная компания World Liberty Financial 1 сентября запустила торги собственным токеном WLFI. Это стало самым большим финансовым успехом семьи с момента инаугурации Трампа.

Расширение криптоимперии Трампа происходит на фоне роста биткоина более чем на 80% за последние 12 месяцев и более благоприятной регуляторной политики в США после его переизбрания.

Сам президент ранее запустил и собственный мемкоин $TRUMP, что вызвало обвинения в конфликтах интересов и призывы к этическим расследованиям со стороны оппозиции. Трамп-младший признал эти предостережения, но подчеркнул, что цель компании – укрепление национальных интересов США.