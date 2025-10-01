World Liberty Financial (WLFI), криптопроєкт, пов’язаний із президентом США Дональдом Трампом та його сімʼєю, анонсував запуск нових продуктів – дебетової картки і токенізованих товарних активів. Про це повідомив CEO компанії Зак Віткофф під час виступу на конференції Token 2049 у Сингапурі, пише CNBC .

Деталі

Дебетова картка дозволить «поєднати криптоактиви з повсякденними витратами», зазначив Віткофф. Пілот програми запустять у цьому кварталі, а повноцінний запуск очікується наприкінці 2025-го або на початку 2026 року.

WLFI також працює над токенізацією реальних товарів, зокрема нафти, газу, бавовни та деревини, додав співзасновник компанії Дональд Трамп-молодший.

Компанія вже випустила власний токен WLFI, який торгується з вересня, і стейблкоїн USD1, забезпечений короткостроковими казначейськими зобов’язаннями уряду.

USD1 швидко увійшов до пʼятірки найбільших стейблкоїнів світу з капіталізацією близько $2,7 млрд.

За словами Віткоффа, USD1 стимулює попит на казначейські облігації і підтримує гегемонію долара.

WLFI заявила, що USD1 буде інтегрований у ще одну блокчейн-мережу – Aptos.

Контекст

Сім’я Трампа заробила понад $5 млрд після того, як їхня криптовалютна компанія World Liberty Financial 1 вересня запустила торги власним токеном WLFI. Це стало найбільшим фінансовим успіхом родини з моменту інавгурації Трампа.

Розширення криптоімперії Трампа відбувається на тлі зростання біткоїна більш ніж на 80% за останні 12 місяців і сприятливішої регуляторної політики у США після його переобрання.

Сам президент раніше запустив і власний мемкоїн $TRUMP, що викликало звинувачення у конфліктах інтересів та заклики до етичних розслідувань з боку опозиції. Трамп-молодший визнав ці застереження, але наголосив, що мета компанії – зміцнення національних інтересів США.