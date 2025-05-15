Избавиться от «Воли». Группа DVL Ксавье Ньеля постепенно отказывается от бренда домашнего интернета «Воля». Что ей это даст?

Бренд «Воля» исчезает: группа DVL постепенно переименовывает фиксированный интернет в lifecell. Это часть стратегии унификации, которую реализует DVL (включает «Датагруп-Volia» и lifecell). Хотя официально ребрендинг не подтверждают, оператор уже запускает новую PON-сеть и объединенный тариф «Лайфсет» без упоминаний «Воли». Что стоит за «тихим» исчезновением одного из самых известных телеком-брендов в Украине?