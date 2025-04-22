Чтобы строили покрытие на дорогах. Регулятор планирует ослабить требования к работе «Киевстар», Vodafone и lifecell во время блэкаутов. Что взамен?

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Наццентр управления телеком-сетями (НЦУ) в ближайшее время может ослабить требования к мобильным операторам по работе без света, узнал Forbes Ukraine. Продолжительность работы сети во время блэкаутов сократится. Почему требование будет пересмотрено?
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