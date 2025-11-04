Морские поставки российской нефти существенно сократились – больше всего с января 2024 года – из-за новых санкций США против компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
Подробности
- Среднесуточный объем экспорта из российских портов за четыре недели до 2 ноября составил 3,58 млн баррелей, что на 190 000 баррелей меньше пересмотренного показателя за предыдущий период до 26 октября.
- Bloomberg отмечает, что это сокращение отразилось на нефтяных доходах Москвы, которые опустились до самого низкого уровня с августа.
- Нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Турции временно приостанавливают закупки российской нефти и ищут альтернативные источники. На эти три страны приходится более 95% морского экспорта российской сырой нефти, так что компенсировать значительное падение их спроса будет практически невозможно.
Контекст
В конце октября Минфин США вместе с ЕС ввел санкции против двух ключевых российских нефтедобывающих компаний – «Лукойла» и «Роснефти». Ограничения распространяются не только на сами компании, но и на 34 их «дочки». Контрагентам дали 30 дней на завершение сделок, после чего им грозят вторичные санкции США.
Китай и Индия до сих пор покупают российскую нефть по ценам, которые выше западного потолка.
15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить импорт российской нефти.
Впоследствии Bloomberg написал, что это заявление стало неожиданностью для крупнейших индийских НПЗ, а представитель МИД Индии заявил об отсутствии подтверждения такого разговора.
17 октября Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщил о сокращении закупок российской нефти индийскими НПЗ на 50%, хотя официального подтверждения из Индии пока нет.
