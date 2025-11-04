Морские поставки российской нефти существенно сократились – больше всего с января 2024 года – из-за новых санкций США против компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Подробности

Среднесуточный объем экспорта из российских портов за четыре недели до 2 ноября составил 3,58 млн баррелей, что на 190 000 баррелей меньше пересмотренного показателя за предыдущий период до 26 октября.

Bloomberg отмечает, что это сокращение отразилось на нефтяных доходах Москвы, которые опустились до самого низкого уровня с августа.

Нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии и Турции временно приостанавливают закупки российской нефти и ищут альтернативные источники. На эти три страны приходится более 95% морского экспорта российской сырой нефти, так что компенсировать значительное падение их спроса будет практически невозможно.

Контекст

В конце октября Минфин США вместе с ЕС ввел санкции против двух ключевых российских нефтедобывающих компаний – «Лукойла» и «Роснефти». Ограничения распространяются не только на сами компании, но и на 34 их «дочки». Контрагентам дали 30 дней на завершение сделок, после чего им грозят вторичные санкции США.

Китай и Индия до сих пор покупают российскую нефть по ценам, которые выше западного потолка.

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить импорт российской нефти.

Впоследствии Bloomberg написал, что это заявление стало неожиданностью для крупнейших индийских НПЗ, а представитель МИД Индии заявил об отсутствии подтверждения такого разговора.

17 октября Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщил о сокращении закупок российской нефти индийскими НПЗ на 50%, хотя официального подтверждения из Индии пока нет.