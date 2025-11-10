Forbes Digital підписка
«Лукойл» объявил форс-мажор на крупнейшем иракском месторождении из-за санкций США

Forbes

1 хв читання

«Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире нефтяных месторождений «Западная Курна-2» в Ираке из-за санкций США и Великобритании, осложнивших работу компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

  • Ирак прекратил все денежные и нефтяные платежи «Лукойла». В письме в иракское министерство энергетики компания 4 ноября сообщила о «форс-мажорных обстоятельствах», которые «мешают нормальной работе месторождения».
  • По словам высокопоставленного иракского чиновника, если проблемы не будут разрешены в течение шести месяцев, «Лукойл» может полностью остановить производство и выйти из проекта.
  • «Западная Курна-2» – одно из крупнейших месторождений мира, обеспечивающее около 9% общей добычи нефти Ирака, в настоящее время производя примерно 480 000 баррелей в день. Из-за санкций отменено выделение 4 млн баррелей на платежи компании.
  • «Лукойл» также уволил всех иностранных сотрудников, оставив на месторождении только российских и иракских работников.
  • Заявление о «форс-мажоре» позволяет компании защититься от штрафов за невыполнение контрактных обязательств, отмечает издание.

Контекст

23 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний. В санкционный список попало более 30 подразделений обеих корпораций, включая нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей России.

На «Роснефть» и «Лукойл» приходится примерно половина суточной добычи нефти в России. В частности, «Роснефть» обеспечивает около 17% доходов российского бюджета.

