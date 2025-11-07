Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Gunvor, принадлежащая бывшему бизнес-партнеру российского олигарха Тимченко, отказалась от активов «Лукойла»

Forbes

1 хв читання

Компания Gunvor передумала покупать зарубежные активы «Лукойла» после того, как Министерство финансов США назвало ее «кремлевской марионеткой». Об этом сообщил в комментарии Politico пресс-секретарь компании Сет Пьетрас.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • «Заявление Минфина США базируется на ложной информации и не соответствует действительности. В то же время Gunvor отзывает свое предложение по выкупу активов «Лукойла», – сказал Сет Пьетрас.
  • Он подчеркнул, что Gunvor всегда действовала открыто и прозрачно относительно структуры собственности, более десяти лет активно дистанцируется от торговли российской нефтью, распродала свои активы в РФ и публично осудила войну против Украины.
  • «Мы приветствуем возможность разъяснить это очевидное недоразумение», – добавил Пьетрас.
  • В ночь на пятницу по московскому времени Минфин США опубликовал в X заявление, в котором назвал Gunvor «кремлевской марионеткой» и пообещал, что трейдер «никогда не получит лицензии на получение прибыли».

Контекст

Gunvor – одна из крупнейших частных компаний мира по торговле энергоресурсами. Ее основали в 1997 году Торбьерн Тернквист и Геннадий Тимченко. После введения санкций США против Тимченко в 2014 году Тернквист выкупил долю Тимченко, продал российские активы и переориентировался на СПГ и рынок США. Хотя Gunvor некоторое время оставалась экспортером российской нефти, после вторжения России в Украину компания существенно сократила сотрудничество со страной-агрессором.

23 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний. В санкционный список попало более 30 подразделений обеих корпораций, включая нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей России.

На «Роснефть» и «Лукойл» приходится примерно половина суточной добычи нефти в России. В частности, «Роснефть» обеспечивает около 17% доходов российского бюджета.

В начале ноября стало известно, что Gunvor согласовывает с американскими властями выкуп зарубежных активов «Лукойла». Балансовая стоимость продаваемых активов составила $19 млрд, но сумма сделки была бы значительно ниже из-за санкционного дисконта и срочности соглашения (США дали третьим лицам месяц на завершение расчетов с «Лукойлом»). Соглашение могло превратить Gunvor в одного из крупнейших энергетических игроков мира.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні