Компания Gunvor передумала покупать зарубежные активы «Лукойла» после того, как Министерство финансов США назвало ее «кремлевской марионеткой». Об этом сообщил в комментарии Politico пресс-секретарь компании Сет Пьетрас.

Подробности

«Заявление Минфина США базируется на ложной информации и не соответствует действительности. В то же время Gunvor отзывает свое предложение по выкупу активов «Лукойла», – сказал Сет Пьетрас.

Он подчеркнул, что Gunvor всегда действовала открыто и прозрачно относительно структуры собственности, более десяти лет активно дистанцируется от торговли российской нефтью, распродала свои активы в РФ и публично осудила войну против Украины.

«Мы приветствуем возможность разъяснить это очевидное недоразумение», – добавил Пьетрас.

В ночь на пятницу по московскому времени Минфин США опубликовал в X заявление, в котором назвал Gunvor «кремлевской марионеткой» и пообещал, что трейдер «никогда не получит лицензии на получение прибыли».

Контекст

Gunvor – одна из крупнейших частных компаний мира по торговле энергоресурсами. Ее основали в 1997 году Торбьерн Тернквист и Геннадий Тимченко. После введения санкций США против Тимченко в 2014 году Тернквист выкупил долю Тимченко, продал российские активы и переориентировался на СПГ и рынок США. Хотя Gunvor некоторое время оставалась экспортером российской нефти, после вторжения России в Украину компания существенно сократила сотрудничество со страной-агрессором.

23 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний. В санкционный список попало более 30 подразделений обеих корпораций, включая нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей России.

На «Роснефть» и «Лукойл» приходится примерно половина суточной добычи нефти в России. В частности, «Роснефть» обеспечивает около 17% доходов российского бюджета.

В начале ноября стало известно, что Gunvor согласовывает с американскими властями выкуп зарубежных активов «Лукойла». Балансовая стоимость продаваемых активов составила $19 млрд, но сумма сделки была бы значительно ниже из-за санкционного дисконта и срочности соглашения (США дали третьим лицам месяц на завершение расчетов с «Лукойлом»). Соглашение могло превратить Gunvor в одного из крупнейших энергетических игроков мира.