Швейцарский трейдер Gunvor, основанный Турбьерном Тернквистом, договорился о покупке международных активов российского «Лукойла», попавшего под санкции США. Соглашение может превратить Gunvor в одного из крупнейших энергетических игроков мира, если договор одобрят США и Великобритания, пишет WSJ.
Подробности
- 71-летний шведский миллиардер Турбьерн Тернквист близок к одной из крупнейших сделок в своей карьере. Gunvor получит сети автозаправок в США и Европе, нефтеперерабатывающие заводы и месторождения на Ближнем Востоке и Центральной Азии.
- Цена сделки не разглашается, но, по оценкам банкиров, стоимость активов может достигать $20 млрд. Компания подала запросы на разрешение соглашения в санкционные органы США и Великобритании.
- По данным собеседников Bloomberg, компания может профинансировать сделку частично за счет будущих прибылей.
- В 2023 году Gunvor получила $729 млн чистой прибыли при выручке в $136 млрд – один из лучших результатов в истории компании.
- Для российского «Лукойла» это решение позволяет избавиться от проблемного зарубежного бизнеса, а для Тернквиста – существенно расширить империю Gunvor.
- В то же время соглашение может возобновить внимание к прошлому Gunvor – компания создавалась в 1990-х в партнерстве с российским бизнесменом Геннадием Тимченко, близким к Владимиру Путину, отметило издание.
- Однако Gunvor отвергает любые предположения, что «Лукойл» сможет выкупить активы после войны.
Контекст
Gunvor – одна из крупнейших частных компаний мира по торговле энергоресурсами. Ее основали в 1997 году Турбьерн Тернквист и Геннадий Тимченко. После введения санкций США против Тимченко в 2014 году Тернквист выкупил долю Тимченко, продал российские активы и переориентировался на СПГ и рынок США. Хотя Gunvor некоторое время оставался экспортером российской нефти, после вторжения России в Украину компания существенно сократила сотрудничество со страной-агрессором.
23 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний. В санкционный список попало более 30 подразделений обеих корпораций, включая нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей России.
На «Роснефть» и «Лукойл» приходится примерно половина суточной добычи нефти в России. В частности, «Роснефть» обеспечивает около 17% доходов российского бюджета.
