Швейцарский трейдер Gunvor, основанный Турбьерном Тернквистом, договорился о покупке международных активов российского «Лукойла», попавшего под санкции США. Соглашение может превратить Gunvor в одного из крупнейших энергетических игроков мира, если договор одобрят США и Великобритания, пишет WSJ .

Подробности

71-летний шведский миллиардер Турбьерн Тернквист близок к одной из крупнейших сделок в своей карьере. Gunvor получит сети автозаправок в США и Европе, нефтеперерабатывающие заводы и месторождения на Ближнем Востоке и Центральной Азии.

Цена сделки не разглашается, но, по оценкам банкиров, стоимость активов может достигать $20 млрд. Компания подала запросы на разрешение соглашения в санкционные органы США и Великобритании.

По данным собеседников Bloomberg, компания может профинансировать сделку частично за счет будущих прибылей.

В 2023 году Gunvor получила $729 млн чистой прибыли при выручке в $136 млрд – один из лучших результатов в истории компании.

Для российского «Лукойла» это решение позволяет избавиться от проблемного зарубежного бизнеса, а для Тернквиста – существенно расширить империю Gunvor.

В то же время соглашение может возобновить внимание к прошлому Gunvor – компания создавалась в 1990-х в партнерстве с российским бизнесменом Геннадием Тимченко, близким к Владимиру Путину, отметило издание.

Однако Gunvor отвергает любые предположения, что «Лукойл» сможет выкупить активы после войны.

Контекст

Gunvor – одна из крупнейших частных компаний мира по торговле энергоресурсами. Ее основали в 1997 году Турбьерн Тернквист и Геннадий Тимченко. После введения санкций США против Тимченко в 2014 году Тернквист выкупил долю Тимченко, продал российские активы и переориентировался на СПГ и рынок США. Хотя Gunvor некоторое время оставался экспортером российской нефти, после вторжения России в Украину компания существенно сократила сотрудничество со страной-агрессором.

23 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний. В санкционный список попало более 30 подразделений обеих корпораций, включая нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей России.

На «Роснефть» и «Лукойл» приходится примерно половина суточной добычи нефти в России. В частности, «Роснефть» обеспечивает около 17% доходов российского бюджета.