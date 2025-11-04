Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Бывший бизнес-партнер российского олигарха Тимченко выкупит зарубежные активы «Лукойла» – WSJ

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Шведский миллиардер Торбьерн Тернквист /Getty Images

Шведский миллиардер Торбьерн Тернквист Фото Getty Images

Швейцарский трейдер Gunvor, основанный Турбьерном Тернквистом, договорился о покупке международных активов российского «Лукойла», попавшего под санкции США. Соглашение может превратить Gunvor в одного из крупнейших энергетических игроков мира, если договор одобрят США и Великобритания, пишет WSJ.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • 71-летний шведский миллиардер Турбьерн Тернквист близок к одной из крупнейших сделок в своей карьере. Gunvor получит сети автозаправок в США и Европе, нефтеперерабатывающие заводы и месторождения на Ближнем Востоке и Центральной Азии.
  • Цена сделки не разглашается, но, по оценкам банкиров, стоимость активов может достигать $20 млрд. Компания подала запросы на разрешение соглашения в санкционные органы США и Великобритании.
  • По данным собеседников Bloomberg, компания может профинансировать сделку частично за счет будущих прибылей.
  • В 2023 году Gunvor получила $729 млн чистой прибыли при выручке в $136 млрд – один из лучших результатов в истории компании.
  • Для российского «Лукойла» это решение позволяет избавиться от проблемного зарубежного бизнеса, а для Тернквиста – существенно расширить империю Gunvor.
  • В то же время соглашение может возобновить внимание к прошлому Gunvor – компания создавалась в 1990-х в партнерстве с российским бизнесменом Геннадием Тимченко, близким к Владимиру Путину, отметило издание.
  • Однако Gunvor отвергает любые предположения, что «Лукойл» сможет выкупить активы после войны.

Контекст

Gunvor – одна из крупнейших частных компаний мира по торговле энергоресурсами. Ее основали в 1997 году Турбьерн Тернквист и Геннадий Тимченко. После введения санкций США против Тимченко в 2014 году Тернквист выкупил долю Тимченко, продал российские активы и переориентировался на СПГ и рынок США. Хотя Gunvor некоторое время оставался экспортером российской нефти, после вторжения России в Украину компания существенно сократила сотрудничество со страной-агрессором.

23 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний. В санкционный список попало более 30 подразделений обеих корпораций, включая нефтяные месторождения, газовые и нефтеперерабатывающие заводы по всей России.

На «Роснефть» и «Лукойл» приходится примерно половина суточной добычи нефти в России. В частности, «Роснефть» обеспечивает около 17% доходов российского бюджета.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні